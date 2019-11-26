Владимирская область заняла 5 место в ЦФО в сфере контроля за продажей розничной алкогольной продукции

Проверку лицензионной продажи розничного алкоголя в 33-м регионе осуществляет департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области.

В 2019 году его специалистами проведено 106 проверок в отношении лицензиатов и соискателей лицензий, в результате которых выявлено 31 правонарушение. Совместно с органами прокуратуры, полиции и общественными организациями из незаконного оборота изъято свыше 680 литров алкогольной продукции. Возбуждено 4 уголовных дела. В результате контрольных мероприятий принято 18 решений об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензий, действие 12 лицензий прекращено, в адрес хозяйствующих субъектов направлено 6 предостережений, выдано 22 предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий. Приостановлено действие 4 лицензий.

Сотрудники департамента составили более 120 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных административных штрафов уже превысила 2 млн рублей. В адрес хозяйствующих субъектов – лицензиатов направлено 18 предписаний о недопустимости нарушений законодательств и 5 предостережений.

Для координации деятельности контрольно-надзорных и правоохранительных органов по этому направлению на базе департамента создана и действует межведомственная рабочая группа, а также «горячая линия» по приёму обращений граждан о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции.

По результатам этой работы за 6 месяцев текущего года, согласно поступившего из Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка обзора состояния рынков розничных продаж в субъектах Российской Федерации, Владимирская область заняла 5-е место в ЦФО и 22-е место – в России.