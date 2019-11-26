2019-11-26T10:59:25+03:00
Общество

Состоялся Областной фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»

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20 ноября во Владимирской областной научной библиотеке при поддержке комитета по социальной политике администрации Владимирской области состоялся Областной фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», посвящённый празднованию Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Великой Победы, Победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. Война явилась сложнейшим испытанием, но именно она позволила проявить все лучшее, что есть и будет в нашем многонациональном народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.

Во время войны были сформированы и отправлены на фронт десятки национальных дивизий и бригад из России, Закавказья, Средней Азии и Прибалтики. Братское боевое содружество проявилось с первых дней войны. Так, среди защитников Брестской крепости были представители более 30 национальности: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи и другие.

Празднование Дня Победы в наше время – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу.

Областной Фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», проведённый накануне юбилейного года, позволил участникам погрузиться в атмосферу военных лет, почувствовать в малой степени эмоции, что испытывали бойцы в ожидании сражения, сидя в окопах с оружием в руках или в землянках при свете лампы из гильзы, или понять их родных, которые в перерывах между работой на эвакуированном заводе перечитывают солдатское письмо, сложенное треугольником, или очередной выпуск центральной газеты со сводками с фронта… В этом участникам фестиваля помогли многочисленные тематические площадки, которые были организованы в аудиториях библиотеки, объединенные в Историко-литературный час «Не смолкнет слава тех великих лет».

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Занятия с группами учащихся на них проходили с 11 до 16.00. Площадки посетили в целом около 180 человек. Это были учащиеся 15, 46, 25 школ и студенты Авиамеханического и Строительного колледжей г. Владимира. На мастер-классе «Георгиевская ленточка» из атласной ленты изготавливалась основа под брошь, которая прикреплялась к георгиевской ленте — и таким образом создавался символ праздника Победы. Каждый участник забрал сделанный бант с собой, чтобы выйти с ним в мае 2020 года на парад Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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