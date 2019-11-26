Состоялся Областной фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ»
20 ноября во Владимирской областной научной библиотеке при поддержке комитета по социальной политике администрации Владимирской области состоялся Областной фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», посвящённый празднованию Победы многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
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В мае 2020 года исполнится 75 лет со Дня Великой Победы, Победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. Война явилась сложнейшим испытанием, но именно она позволила проявить все лучшее, что есть и будет в нашем многонациональном народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, талант инженеров и полководцев, воинскую доблесть и любовь к Родине.
Во время войны были сформированы и отправлены на фронт десятки национальных дивизий и бригад из России, Закавказья, Средней Азии и Прибалтики. Братское боевое содружество проявилось с первых дней войны. Так, среди защитников Брестской крепости были представители более 30 национальности: русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, чеченцы, евреи и другие.
Празднование Дня Победы в наше время – это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или работал в тылу.
Областной Фестиваль «ПОБЕДА ОДНА НА ВСЕХ», проведённый накануне юбилейного года, позволил участникам погрузиться в атмосферу военных лет, почувствовать в малой степени эмоции, что испытывали бойцы в ожидании сражения, сидя в окопах с оружием в руках или в землянках при свете лампы из гильзы, или понять их родных, которые в перерывах между работой на эвакуированном заводе перечитывают солдатское письмо, сложенное треугольником, или очередной выпуск центральной газеты со сводками с фронта… В этом участникам фестиваля помогли многочисленные тематические площадки, которые были организованы в аудиториях библиотеки, объединенные в Историко-литературный час «Не смолкнет слава тех великих лет».
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Занятия с группами учащихся на них проходили с 11 до 16.00. Площадки посетили в целом около 180 человек. Это были учащиеся 15, 46, 25 школ и студенты Авиамеханического и Строительного колледжей г. Владимира. На мастер-классе «Георгиевская ленточка» из атласной ленты изготавливалась основа под брошь, которая прикреплялась к георгиевской ленте — и таким образом создавался символ праздника Победы. Каждый участник забрал сделанный бант с собой, чтобы выйти с ним в мае 2020 года на парад Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU