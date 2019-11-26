Более 1,5 миллиарда рублей будет направлено на поэтапное техническое переоснащение онкологической службы Владимирской области

25 ноября Губернатору Владимиру Сипягину продемонстрировали высокотехнологичное медицинское оборудование, поставленное в областной клинический онкологический диспансер в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Сегодня мы консолидируем усилия в решении задач двух серьёзнейших блоков здравоохранения – это борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И мы видим, какие ощутимые средства направляются на эти цели в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение». Только в этом году в наш регион по нацпроекту поступил 1 млрд 200 млн рублей. Из них почти 300 млн рублей направлены на развитие онкологической службы – на приобретение дорогостоящего, самого современного оборудования, которое позволит диагностировать и лечить онкологические заболевания. В следующем году на эти цели планируется направить ещё свыше 500 млн рублей. Конечно, на высокоточном оборудовании должны работать специалисты – профессионалы своего дела. Вопрос о привлечении высокопрофессиональных медицинских кадров в сферу здравоохранения – в центре внимания областной администрации, и в этом направлении сделано уже немало. Перед системой здравоохранения стоит сёрьезная задача по дальнейшему повышению качества и доступности медицинской помощи онкологического профиля и снижению смертности от онкозаболеваний», – отметил Владимир Сипягин.

.Фото: Администрация Владимирской области

В областной клинический онкологический диспансер поступили 20 единиц специализированного оборудования, в том числе 5 хирургических стоек эндовидеоскопических комплексов. Эта медицинская техника предназначена для проведения лапароскопических операций на ЛОР-органах, органах брюшной полости, грудной клетки и средостения, а также на органах малого таза и мочеполовой системы. Такие операции выполняются через небольшие отверстия с использованием специальных инструментов, что сводит к минимуму травматизацию организма и вероятность осложнений.

Поликлиника онкодиспансера также получила 3 эндовидеоскопические стойки, которые предназначены для обследования пищевода, желудка, толстой кишки и дыхательной системы.

.Фото: Администрация Владимирской области

Кроме того, приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, монитор для слежения за состоянием пациентов, электрохирургический генератор для выполнения широкого спектра хирургических вмешательств, ультразвуковой гармонический скальпель для лапароскопических операций.

Арсенал владимирских онкологов также пополнился таким высокотехнологичным оборудованием, как аппарат рентгенотерапии, медико-биологический микроскоп для гистологических и иммуногистохимических исследований, многофункциональные хирургические столы, биохимический анализатор.

.Фото: Администрация Владимирской области

До конца 2019 года во владимирский онкодиспансер будут поставлены ангиограф – рентгенологический комплекс для диагностики сосудов и проведения сложных операций, 3 монитора для слежения за состоянием пациентов в отделение реанимации и интенсивной терапии, роботизированная система для проведения молекулярно-генетических исследований и многое другое оборудование.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Владимирской области до конца 2024 года будет направлено более 1,5 млрд рублей на поэтапное техническое переоснащение онкологической службы. Перечень медицинских изделий включает в себя 146 позиций.

.Фото: Администрация Владимирской области

Для повышения качества и доступности специализированной медицинской помощи в регионе откроются 7 центров амбулаторной онкологической помощи с полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В 2019 году первый онкологический центр уже открыт в Гусь-Хрустальной городской больнице.