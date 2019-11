Американская исследовательница написала книгу о ковровских помещиках Чихачевых

Книги о России из-за рубежа всегда ожидаются с некоторым трепетом: интересно посмотреть на себя глазами иностранца. А вдруг мы не нравимся иностранцам? Вдруг мы какие-то не такие, как все? Но с книгой Кэтрин Пикеринг такого трепета ожидать не приходится: видно, что автор любит историю России и относится к ней беспристрастно.

Вообще, историческое исследование жизни поместного русского дворянства, прямо скажем, необычная тема для работы американского автора-русиста. Но для преподавателя Куинз-колледжа Городского университета Нью-Йорка Кэтрин Пикеринг Антоновой история николаевской России - одна из основных научных тем. Ее книга "Господа Чихачевы" целиком и полностью посвящена жизни одной семьи Ковровского уезда Владимирской губернии, жившей в первой половине XIX века. В декабре ее русская версия, изданная в "Новом литературном обозрении", поступит в продажу во всех магазинах страны.

Новое название для перевода

Оригинальное издание книги вышло шесть лет назад в издательстве Оксфордского университета под более прозаичным названием: An Ordinary Marriage: The World of a Gentry Family in Provincial Russia. Название русского перевода Марии Семиколенных - явная отсылка к классике, семейной хронике Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы". Архивные материалы Кэтрин Пикеринг искала, живя в Иваново, Москве и Санкт-Петербурге. Свою любовь к этим городам американская исследовательница родом из прохладного Мичигана объясняет на одной страниц своего сайта: обычно я живу там, где холодно. Так что книге сопутствует особый романтический настрой, тепло и уют провинциального русского мира со всеми его давно забытыми прелестями и мелочами.

Главный герой "Господ" поместный помещик, отставной подпоручик и уездный судья Андрей Чихачев - достаточно известный в Ковровском уезде человек. Практически всю жизнь он провел в селе с характерным называнием Зименки и оставил о себе память потомкам двумя церквями и устройством Боровсковской пустыни. С виду он может показаться нетипичным дворянином, неким реформатором от мира николаевской России. Но на самом деле это не так, а наша история 170-летний давности для нас сегодня столь же далекая планета, как и для американского исследователя-космополита из Нью-Йорка. В семье Чихачевых отец занимался воспитанием детей, а мать управляла хозяйством, и это считалось нормальным. Особенно интересно, как Андрей Чихачев учил детей географии родного уезда:

"В написанной много лет спустя статье Андрей подробно описывает игру в «географическое лото», изобретенную им, когда дети были слишком малы, чтобы выучить названия различных мест, расположенных во всех населенных областях России. Для начала Андрей начертил упрощенную карту, положив на чистый лист бумаги настоящую карту уезда и отметив булавками самые важные приходы или села. Затем он соединил эти пункты прямыми линиями. Согласно Андрею, "цель игры <…> в том, чтобы объехать весь уезд, и кто первый из играющих это совершит, тот выигрывает». Для игры использовались игральные кости и "маленьк[ие] шашечк[и] вроде лото", отмечавшие, кто где находился, так как путешествие можно было начинать «с произвольного места». Особое значение придавалось точности карты («подписи сёл должны быть надписаны четко и безошибочно»), а также свободе ребенка во время игры, что позволяло, забавляясь, незаметно выучить названия различных мест («каждый из них, стараясь по очереди выбросить косточками наибольшее число очков, чтобы скорее объехать уезд, будет как бы самостоятельным действователем, и проезжая села, затвердит их название и самую их местность")" .

Неожиданные истории о провинциальных дворянах

В записных книжках подпоручика Чихачева сохранилось несколько таких карт с маршрутами, так что дети действительно играли в придуманную отцом игру. Но самое удивительное даже не это, а то что Андрей Чихачев вовсе не был одинок в своем увлечении географией. Вместе с другими помещиками Ковровского уезда Андрей даже задумывался об издании уездного географического атласа. Идея, правда, не выгорела, но уже сам замысел вызывает уважение.

Учил Андрей Чихачев своих детей и иностранным языкам. Правда более-менее сносно уездный помещик говорил разве что на французском, остальные языки он знал поверхностно. Главному иностранному языку эпохи детей учили по книге Екатерины Великой - это была самая простая литература на французском в доме. Для обучения немецкому и латыни, необходимым для университетской учебы, господа Чихачевы нанимали преподавателей. Судя по их фамилиям, практически все они были русскими. Известно даже, что один из них был владимирским семинаристом. Услуги учителей-иностранцев были не по карману в целом не бедной семье Чихачевых, и даже уроки студента-семинариста обходились в копеечку. Но родители не жалели денег на образование детей.

Изучая записки Андрея Чихачева и других уездных помещиков, Кэтрин Пикеринг делает вывод, что образованность дворянских (и не только) детей в далеких от центров русской учености селах русской глубинки была гораздо выше ожидаемой. Сказалась эпоха просвещения с повальной модой на исследование всего и вся. Андрей Чихачев и его шурин Яков Чернавин увлекались решительно всем подряд и охотно делились знаниями со своими детьми. В их дневниках сохранились календари французской революции, список всех уездных деревень с их географическими координатами, температурные таблицы. Так что, мир поместного дворянства русской глубинки - это удивительный мир, в котором сочеталась традиционная русская глубокая религиозность и западная образованность с либеральными политическими взглядами.