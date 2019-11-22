«ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый офис для жителей Юго-Западного района.

Для удобства и комфорта своих клиентов Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» открыл новый, четвертый по счету, офис продаж и обслуживания в юго-западном районе города. В нем действует система «одного окна» как для физических, так и для юридических лиц.

«Мы экономим свое время»

- Приоритетом нашей компании всегда являлось создание удобных условий обслуживания клиентов. Поэтому мы сделали еще один важный шаг - открыли новый офис на Верхней Дуброве. Теперь клиентам не придется ехать в центральный офис на улицу Мира или же на Чайковского, - отметил директор Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. - В любом из четырех окон принимается оплата счетов-квитанций «ЭнергосбыТ Плюс» без комиссии, ведется консультация по начислениям, кроме того, тут же можно заказать установку счетчиков. Должникам предлагается заключить соглашение о рассрочке в секторе по работе с задолженностями. Специалисты офиса не только в окнах, но и в зале.

Подготовка помещения к открытию началась в июле 2019 года. В пробном режиме офис функционирует уже две недели, и местные жители, которые воспользовались услугами, оценили комфортность условий и квалифицированную работу сотрудников.

- Я живу в соседнем доме, поэтому мне удобно приходить в офис. Раньше ездила в «ЭнергосбыТ» на ул. Чайковского, для меня это далеко, да и лишний раз за проезд надо платить, - рассказала Клавдия Дудорова. - Когда мы — пенсионеры — узнали, что скоро в нашем районе откроется офис, обрадовались. Персонал грамотный, доносит информацию доступно, не нужно переходить с одного окна на другое. Мы экономим свое время, спасибо!

Оценят новое помещение и качественный сервис

В конце года компания планирует установить систему управления электронной очередью, которая позволит клиентам сократить время ожидания. Валерий Маковский уверен: новый офис в Юго-Западном районе позволит энергетикам стать ближе к своим потребителям и обеспечить максимальную доступность к услугам компании.

Руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Ирина Великанова считает важной задачей коллектива стремиться к тому, чтобы клиент не ушел с нерешенной проблемой или ощущением недопонимания. Ирина говорит, что сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» постоянно совершенствуют свою работу и надеются, что клиенты по достоинству оценят и новое помещение, и качественный сервис.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам о сервисе «Личный кабинет». С помощью «Личного кабинета» абонент может видеть состояние своего лицевого счета, историю платежей, информацию по задолженности, а главное – имеет возможность оплатить квитанцию и ввести показания индивидуальных приборов учета. Помимо этого, можно передать показания с помощью QR-кода, который размещен на квитанции, также положить в специальный ящик или передать консультанту зала.

КОНКРЕТНО

Новый офис продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) находится по адресу: Верхняя Дуброва, д. 26Г.

Режим работы: пн.-пт.: 08.30 – 17.30, сб.-вс.: выходной.

Телефоны: 37-71-54 и 8-800-100-75-30 (звонок бесплатный).