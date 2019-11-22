Владимир Сипягин: основная задача - сделать трассу М-7 в черте г.Владимира безопасной

21 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание по вопросам организации дорожного движения на трассе М-7 «Волга» в черте города Владимира. В мероприятии приняли участие врио заместителей Губернатора Александр Байер и Игорь Моховиков, заместитель руководителя федерального дорожного агентства Министерства транспорта России Евгений Туриев, начальник федерального казённого учреждения «Упрдор Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов, руководители структурных подразделений областной администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков, глава города Владимира Ольга Деева, глава городской администрации Андрей Шохин, представители региональной Госавтоинспекции и прокуратуры.

«В начале ноября вместе мы осмотрели участки трассы М-7 «Волга» во Владимирской области для выявления проблемных точек. В каждом районе были организованы встречи с руководителями администраций, обсуждались перспективы и нововведения. К сожалению, от города Владимира никого не было, хотя именно через «Пекинку» проходит большое количество транспорта. Поэтому разбирать назревшие вопросы по организации движения на трассе нам пришлось без представителей областного центра. Основная задача – повысить пропускную способность дороги и, что самое главное, сделать её безопасной, как того требует соответствующий нацпроект», – отметил глава региона.

Напомним, ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» подготовило новую схему движения на участке федеральной трассы М-7 «Волга (подъезд к Иваново) с 10 по 21 км в черте Владимира. По плану для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения количества ДТП встречные потоки на участке разделят барьерным ограждением по оси проезжей части. В связи с этим выезды на федеральную трассу с улиц Куликова, Ореховой, Белякова, Белоконской и Безыменского сохранятся только с возможностью поворачивать направо. Регулируемые перекрёстки останутся на пересечении «Пекинки» с бульваром художника Иванова, улицей Горького, на повороте у Веризино и у ТЦ «Самохвал». В планах на 2020 год – модернизация светофорных объектов на этих перекрёстках. Также рассматривается возможность устройства двух разворотных петель в районе Суздальского проспекта.

«Все наши мероприятия и проекты направлены на выполнение указа Президента в части создания безопасных и качественных автомобильных дорог, – сообщил Алексей Борисов. – Наша основная цель – обеспечить сокращение количества аварийно-опасных участков и снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий. Согласно статистике в 2017-2019 годах на «Пекинке» было зафиксировано 180 аварий, в которых 20 человек погибло и 260 получили травмы».

Также в конце декабря 2019 года будут установлены шесть модульных надземных переходов. Они появятся в районе школы № 24 и бульвара художника Иванова, в районе РТС, у торгового комплекса «Тандем» и на остановке ул. Безыменского. До 1 апреля 2020 года переходы будут оборудованы подъёмными площадками для маломобильных групп населения.

Между тем, с такой схемой организации движения не согласны представители властей города Владимира, которые рассматривают федеральную трассу как городскую улицу.

В итоге было принято решение собрать рабочую группу, в которую войдут представители областной и городской администраций, Госавтоинспекции и дорожного агентства, и обсудить все назревшие вопросы и проблемы, касающиеся схемы организации движения в черте Владимира.