2019-11-22T10:24:41+03:00
Общество

В администрации Владимирской области обсудили возможную передачу имущественного комплекса военных городков в муниципальную собственность

Поделиться:
..Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

19 ноября врио заместителя Губернатора Александр Байер провёл рабочую встречу с представителями Министерства обороны РФ: начальником ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Натальей Ивановой и начальником отдела перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями Департамента имущественных отношений Ириной Петровой, которые прибыли во Владимирскую область с рабочим визитом. Стороны обсудили возможную передачу в муниципальную собственность имущества военных городков, находящихся в нашем регионе.

Вопросов жизнеобеспечения объектов на территории военных городков возникает много. Все они связаны с тем, что в большинстве случаев военные части расформированы или переведены в другие места дислокации, а имущество (жилые многоквартирные дома, общежития, кабельные и воздушные линии электропередач, котельные, объекты социальной сферы, инженерные сети, объекты газового хозяйства) остались без надлежащего содержания.

При подготовке к прошлому отопительному сезону из-за этого возникал ряд проблем. Для подготовки жилого фонда военных городков к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов максимально активно привлекались собственники имущества – подразделения Минобороны. Однако для модернизации и качественной подготовки всех объектов военных городков необходимы финансовые вложения, а привлечение средств из областного и местных бюджетов возможно только после завершения процедур передачи имущественного комплекса военных городков в муниципальную собственность.

Для проработки вопроса дальнейшего содержания имущества военных городков во Владимирской области было решено создать рабочую группу, в которую вошли представители департаментов ЖКХ и имущественных и земельных отношений областной администрации и профильных подразделений Минобороны РФ. Уже в ближайшее время они разработают «дорожную карту», которая будет представлена Губернатору Владимиру Сипягину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»
Ростелеком» заслужил доверие потребителей
Депутат владимирского горсовета от ЛДПР Андрей Усов отказался от мандата
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Во Владимире новогодняя гирлянда парализовала движение в центре города
Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати
В Коврове внук вместе со своей девушкой пришел к бабушке и убил ее ради наживы
Ковровский ученик хочет благоустроить территорию вокруг сельской библиотеки
В День матери владимирские мамы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев
Жительница Собинского района расплачивалась чужой картой, которую оставили в банкомате
ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех организуют операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг поставит самолеты Embraer авиакомпании Сомон Эйр
ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
ВТБ Лизинг: шеринговая экономика позволит рынку автолизинга вырасти в четыре раза
Группа ВТБ и ГК подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.
ВТБ и ГК подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Владимирец выиграл кубок России по самбо
Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
В корпоративное кафе в городе Киржач требуется заведующий производством.
Владимирец хранил дома взрывчатку