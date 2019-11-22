В администрации Владимирской области обсудили возможную передачу имущественного комплекса военных городков в муниципальную собственность

19 ноября врио заместителя Губернатора Александр Байер провёл рабочую встречу с представителями Министерства обороны РФ: начальником ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Натальей Ивановой и начальником отдела перераспределения имущества между публично-правовыми образованиями Департамента имущественных отношений Ириной Петровой, которые прибыли во Владимирскую область с рабочим визитом. Стороны обсудили возможную передачу в муниципальную собственность имущества военных городков, находящихся в нашем регионе.

Вопросов жизнеобеспечения объектов на территории военных городков возникает много. Все они связаны с тем, что в большинстве случаев военные части расформированы или переведены в другие места дислокации, а имущество (жилые многоквартирные дома, общежития, кабельные и воздушные линии электропередач, котельные, объекты социальной сферы, инженерные сети, объекты газового хозяйства) остались без надлежащего содержания.

При подготовке к прошлому отопительному сезону из-за этого возникал ряд проблем. Для подготовки жилого фонда военных городков к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов максимально активно привлекались собственники имущества – подразделения Минобороны. Однако для модернизации и качественной подготовки всех объектов военных городков необходимы финансовые вложения, а привлечение средств из областного и местных бюджетов возможно только после завершения процедур передачи имущественного комплекса военных городков в муниципальную собственность.

Для проработки вопроса дальнейшего содержания имущества военных городков во Владимирской области было решено создать рабочую группу, в которую вошли представители департаментов ЖКХ и имущественных и земельных отношений областной администрации и профильных подразделений Минобороны РФ. Уже в ближайшее время они разработают «дорожную карту», которая будет представлена Губернатору Владимиру Сипягину.