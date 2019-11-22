"Дети войны" Владимирской области получат меры социальной поддержки

Вступил в силу Закон Владимирской области от 04.10.2019 № 87-ОЗ «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)».

Согласно закону, «дети войны» приобрели право на получение:

– бесплатной юридической помощи,

– 25-процентной компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг (распространяется только на «детей войны», не имеющих льгот по другим основаниям) – с 1 января 2020 года;

– внеочередных социальных и медицинских услуг, посещение организаций культуры вне очереди;

– денежной выплаты ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (ежегодно, начиная с апреля 2020 года).

Для реализации названного закона в регионе принят ряд нормативных правовых актов, утверждающих форму и порядок выдачи удостоверения «детям войны», механизм предоставления социальных гарантий, а также размер ежегодной денежной выплаты:

– постановление администрации области от 14.11.2019 № 805 «О предоставлении мер социальной поддержки лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Детям войны»);

– Указ Губернатора области от 18.11.2019 № 147 «О ежегодной денежной выплате ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая) лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Детям войны»);

– распоряжение администрации области от 18.11.2019 № 963-р «Об утверждении формы удостоверения лица, которому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»).

Во второй декаде декабря учреждения социальной защиты населения начнут работу по оформлению и вручению лицам, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет, соответствующих удостоверений. Всего их получат почти 100 тысяч жителей региона.

Ежегодная выплата ко Дню Победы будет предоставляться на основании сведений, имеющихся в распоряжении учреждений социальной защиты населения, в беззаявительном порядке. В апреле 2020 года финансовую поддержку в размере 1 тыс. рублей получит 70,4 тыс. человек.

Предоставление 25-процентной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг начнётся с января 2020 года.

В настоящее время специалисты учреждений проводят информирование граждан, принимают заявления на выдачу удостоверения, являющегося основанием для реализации гарантированных законодательством прав, и документы на предоставление компенсации по ЖКУ.