Газификация сельских территорий, строительство ФАПа, центра спортивной борьбы и ремонт кровли колледжа: Владимир Сипягин провел личный прием граждан

21 ноября в приёмной Президента РФ во Владимирской области Губернатор Владимир Сипягин провёл личный приём граждан. В мероприятии также приняли участие врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, ряд руководителей структурных подразделений областной администрации и органов местного самоуправления. В этот раз за содействием и помощью к главе региона приехали жители Суздальского, Ковровского, Гусь-Хрустального и Петушинского районов. Практически все обращения носили общественно значимый характер.

Жители села Теренеево Суздальского района подняли вопрос о газификации своего населённого пункта. Необходимо строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяжённостью 2,2 км и распределительного газопровода низкого давления в 2 км. В селе почти 100 домов, владельцы которых готовы финансово поучаствовать в подведении голубого топлива: они уже собрали около миллиона рублей.

Владимир Сипягин поручил директору областного департамента ЖКХ Илье Потапову оперативно включить мероприятия по строительству газопровода высокого давления в программу специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям компании «Газпром газораспределение Владимир» на 2020-2021 годы. А главе администрации Суздальского района Алексею Сараеву рекомендовано организовать проектирование газовых сетей на условиях софинансирования с областным бюджетом в соотношении 50 на 50 процентов. После этого нужно решить, как будет построен распределительный газопровод низкого давления: либо в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2021годы, либо на условиях равного софинансирования с областным бюджетом. Ускорит эту работу заявка от муниципального образования на дотацию из областного бюджета, которая направляется органам местного самоуправления, способствующим развитию гражданского общества через добровольные пожертвования жителей.

«Газификация – это неотъемлемая составляющая развития сельских территорий, это совсем другой уровень жизни. Кроме того, надо понимать, что Суздальский район – очень перспективная территория для индивидуального жилищного строительства. Развитие ИЖС нацелено на выполнение задач национального проекта «Жильё и городская среда», – подчеркнул Губернатор.

Хорошие новости повезла своим землякам жительница посёлка Филино Ковровского района: скоро там появится фельдшерско-акушерский пункт. Будут направлены областные и федеральные средства в размере 12 млн рублей, предусмотренные в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы». Ориентировочно открытие учреждения произойдёт не позднее 2 квартала следующего года. К слову, таким образом будут ликвидированы сразу две местные проблемы: жителям не придётся ездить за 9 км за медицинской помощью, а вместе с ФАПом в посёлке появится высокоскоростной интернет.

Жительница Петушков приехала просить о строительстве в городе центра спортивной борьбы. Этот вид спорта в районе развивается высокими темпами, дети занимают призовые места на соревнованиях по греко-римской борьбе всероссийского и даже международного уровня. Назрела потребность в специализированном спорткомплексе, где могли бы проводиться занятия, сборы и соревнования не ниже уровня ЦФО. Предварительная стоимость проекта – около 100 млн рублей.

Губернатор принял решение включить строительство Центра спортивной борьбы в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области». Это позволит начать возведение спорткомплекса на территории петушинского стадиона «Динамо» уже в следующем году. Губернатор поручил возвести объект к сентябрю 2021 года.

Суздалец, записавшийся на приём к главе региона, не смог приехать по причине болезни, однако его вопрос всё равно был рассмотрен. Он касался ремонта кровли учебно-производственной мастерской Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа. В прошлую зиму из-за протечек неоднократно возникали проблемы с пожарной сигнализацией, были случаи короткого замыкания электрооборудования. Последний частичный ремонт кровли производился в 2004 году. По предварительным расчётам, на проведение работ требуется около 700 тыс. рублей.

Руководству департамента образования областной администрации Губернатор поручил изыскать необходимые средства в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательной организации» и закончить ремонт кровли не позднее начала следующего учебного года.