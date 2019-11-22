2019-11-22T11:19:02+03:00
Общество

Газификация сельских территорий, строительство ФАПа, центра спортивной борьбы и ремонт кровли колледжа: Владимир Сипягин провел личный прием граждан

Поделиться:
Владимир Сипягин провел прием гражданВладимир Сипягин провел прием гражданФото: Администрация Владимирской области
Изменить размер текста:

21 ноября в приёмной Президента РФ во Владимирской области Губернатор Владимир Сипягин провёл личный приём граждан. В мероприятии также приняли участие врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, ряд руководителей структурных подразделений областной администрации и органов местного самоуправления. В этот раз за содействием и помощью к главе региона приехали жители Суздальского, Ковровского, Гусь-Хрустального и Петушинского районов. Практически все обращения носили общественно значимый характер.

Жители села Теренеево Суздальского района подняли вопрос о газификации своего населённого пункта. Необходимо строительство межпоселкового газопровода высокого давления протяжённостью 2,2 км и распределительного газопровода низкого давления в 2 км. В селе почти 100 домов, владельцы которых готовы финансово поучаствовать в подведении голубого топлива: они уже собрали около миллиона рублей.

Владимир Сипягин поручил директору областного департамента ЖКХ Илье Потапову оперативно включить мероприятия по строительству газопровода высокого давления в программу специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям компании «Газпром газораспределение Владимир» на 2020-2021 годы. А главе администрации Суздальского района Алексею Сараеву рекомендовано организовать проектирование газовых сетей на условиях софинансирования с областным бюджетом в соотношении 50 на 50 процентов. После этого нужно решить, как будет построен распределительный газопровод низкого давления: либо в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2020-2021годы, либо на условиях равного софинансирования с областным бюджетом. Ускорит эту работу заявка от муниципального образования на дотацию из областного бюджета, которая направляется органам местного самоуправления, способствующим развитию гражданского общества через добровольные пожертвования жителей.

«Газификация – это неотъемлемая составляющая развития сельских территорий, это совсем другой уровень жизни. Кроме того, надо понимать, что Суздальский район – очень перспективная территория для индивидуального жилищного строительства. Развитие ИЖС нацелено на выполнение задач национального проекта «Жильё и городская среда», – подчеркнул Губернатор.

Хорошие новости повезла своим землякам жительница посёлка Филино Ковровского района: скоро там появится фельдшерско-акушерский пункт. Будут направлены областные и федеральные средства в размере 12 млн рублей, предусмотренные в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и госпрограммы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы». Ориентировочно открытие учреждения произойдёт не позднее 2 квартала следующего года. К слову, таким образом будут ликвидированы сразу две местные проблемы: жителям не придётся ездить за 9 км за медицинской помощью, а вместе с ФАПом в посёлке появится высокоскоростной интернет.

Жительница Петушков приехала просить о строительстве в городе центра спортивной борьбы. Этот вид спорта в районе развивается высокими темпами, дети занимают призовые места на соревнованиях по греко-римской борьбе всероссийского и даже международного уровня. Назрела потребность в специализированном спорткомплексе, где могли бы проводиться занятия, сборы и соревнования не ниже уровня ЦФО. Предварительная стоимость проекта – около 100 млн рублей.

Губернатор принял решение включить строительство Центра спортивной борьбы в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Владимирской области». Это позволит начать возведение спорткомплекса на территории петушинского стадиона «Динамо» уже в следующем году. Губернатор поручил возвести объект к сентябрю 2021 года.

Суздалец, записавшийся на приём к главе региона, не смог приехать по причине болезни, однако его вопрос всё равно был рассмотрен. Он касался ремонта кровли учебно-производственной мастерской Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа. В прошлую зиму из-за протечек неоднократно возникали проблемы с пожарной сигнализацией, были случаи короткого замыкания электрооборудования. Последний частичный ремонт кровли производился в 2004 году. По предварительным расчётам, на проведение работ требуется около 700 тыс. рублей.

Руководству департамента образования областной администрации Губернатор поручил изыскать необходимые средства в рамках ведомственной целевой программы «Безопасность образовательной организации» и закончить ремонт кровли не позднее начала следующего учебного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Гусь-Хрустальном пожарные вывели из огня двоих пенсионеров
Во Владимире в выходные пройдет олимпиада по физике и математике от «Росатома»
Ростелеком» заслужил доверие потребителей
Депутат владимирского горсовета от ЛДПР Андрей Усов отказался от мандата
ВТБ Лизинг поставит два самолета в Таджикистан и организует в России операционную аренду локомотивов
Во Владимире новогодняя гирлянда парализовала движение в центре города
Ковровчанина осудят за кражу металлической кровати
В Коврове внук вместе со своей девушкой пришел к бабушке и убил ее ради наживы
Ковровский ученик хочет благоустроить территорию вокруг сельской библиотеки
В День матери владимирские мамы с детьми могут бесплатно посетить несколько музеев
Жительница Собинского района расплачивалась чужой картой, которую оставили в банкомате
ВТБ Лизинг, Трансмашхолдинг и Локотех организуют операционную аренду локомотивов
ВТБ Лизинг поставит самолеты Embraer авиакомпании Сомон Эйр
ВТБ Лизинг и Яндекс.Такси заключили соглашение о сотрудничестве
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
ВТБ Лизинг: шеринговая экономика позволит рынку автолизинга вырасти в четыре раза
Группа ВТБ и ГК подписали соглашение о намерениях по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов в морском порту Тамань.
ВТБ и ГК подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве
Владимирец выиграл кубок России по самбо
Начальник трассы М-7 избавился от приставки и.о.
В корпоративное кафе в городе Киржач требуется заведующий производством.
Владимирец хранил дома взрывчатку