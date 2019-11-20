«ЭнергосбыТ Плюс»: Плюс подарки, минус пени

Для участия в акции «В Новый год - без долгов!» до 31 декабря 2019 года клиентам будет нужно оплатить имеющуюся задолженность за энергоресурсы и внести досрочный платеж за декабрь. После этого абонент автоматически становится участником розыгрыша призов, который пройдет в феврале 2020 года.

В этом году ежегодная акция начнется раньше, чем обычно, чтобы у потребителей было больше времени для проверки своих контактных данных, выставленных начислений и оплаты задолженности. А следовательно, больше шансов стать обладателем ценных призов и подарков!

Валерий Маковский

Еще один предновогодний бонус энергетики приготовили для тех, у кого возникли долги за потребленные энергоресурсы. Тем из них, кто до конца декабря 2019 года погасит существующую задолженность, будут списаны пени (за исключением пени и госпошлины, взысканных в судебном порядке). Для списания пени клиенту не нужно обращаться в офис компании, оно произойдет автоматически.

«Предпраздничная акции «В Новый год - без долгов» вполне соответствует ожиданиям потребителей, - отметил Валерий Маковский, директор Владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», - Она позволит ответственным гражданам оплатить авансом декабрьское начисление до наступления новогодних каникул и встретить любимый праздник без долгов. Это особенно актуально, поскольку в первые дни января офисы наших агентов по приему платежей не работают. К тому же это отличный способ поощрения добросовестных и ответственных потребителей тепловой и электрической энергии, не имеющих задолженности за энергоресурсы.

«ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание клиентов, что авансовая квитанция за декабрь, которую они получат вмесите со счетом-извещением за ноябрь, не является обязательной к оплате и выставляется только для участия в акции «В Новый год - без долгов!»

Сумма к оплате в авансовом счете будет определяться исходя из фактического начисления за ноябрь 2019 года. В лицевых счетах потребителей, принявших участие в акции «Новый год без долгов», предоплата будет зачтена и отражена в квитанциях на оплату коммунальных услуг за декабрь 2019 года, которые они получат в январе 2020 года.

Победителей акции «В Новый год - без долгов!» будут определять методом случайного выбора. Номера лицевых счетов тех, кому повезло в розыгрыше, будут опубликованы в феврале 2020 года в средствах массовой информации и на официальном сайте компании: vladimir.esplus.ru

Организатор акции: Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

Акция проводится с 1 по 31 декабря 2019 года.

Правила проведения, количество подарков, сроках, месте, порядке получения призов (подарков) смотрите на сайте vladimir.esplus.ru