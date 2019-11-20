Медовуха Фест - 2019: «Молодежный. Мистический. Иной»

С 22 по 24 ноября 2019 года в городе Суздаль, Владимирской области на площадках: ГТК «Суздаль», ГК «Пушкарская слобода» и, конечно, на площади Торговых рядов развернется традиционный фестиваль медовухи - «Медовуха Фест-2019».

В этом году «Медовуха-Фест» захватывающими квестами и экскурсиями по легендарным и загадочным местам древнего города поможет гостям погрузиться в историю Суздаля. По пути позволено выпить из огромной чарки «медовушки» и силушкой померяться с богатырями русскими. Разумеется, будет много танцев, музыки, веселья, анимации и фотолокаций

Но в первую очередь, «Медовуха Фест-2019» - главное гастрономическое событие Владимирского региона. В рамках праздника будут проходить мастер-классы и дегустации традиционных блюд и напитков, которыми славен Суздаль хлебосольный. Кулинарные поединки с «черным ящиком» выявят сильнейшего шеф-повара области. А царица фестиваля, конечно, медовуха – продукт легендарный и хмельной, ее история и разнообразие рецептов станут главными темами праздника.

Внимание! Каждый гость сможет повлиять на выбор лучшего напитка 2019 года в «Народной дегустации»!

Фестиваль открывается в пятницу 22 ноября в 14.00 на площади у Торговых рядов. В 15.30 стартует выступление дружины ратоборцев.

В субботу 23 ноября программа праздника начнется с 12.00 в ГТК "Суздаль". Тут запланированы мастер-классы, живой концерт и неформальные встречи кулинаров. Реконструкторы в это же время развернутся на площади у Торговых рядов. А в "Пушкарской слободе" будут дегустации, фотозоны. Тут же организаторы обещают бесплатные экскурсии по Суздалю.

Квесты, мастер-классы и выступления артистов продолжатся и в воскресенье. Подробное расписание «Медовуха Фест-2019» на сайте: vladimirtravel.ru

Телефоны для связи с организаторами: 8 (910) 172-22-54, 8 (910) 135-11-35.

Возрастное ограничение 18+.