2019-11-19T17:26:25+03:00
Общество

Черная пятница в Билайн: скидки до 90%

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Билайн объявляет о старте акции «Черная пятница» в розничных магазинах и интернет-магазине по всей России.

С 18 ноября по 1 декабря 2019 года для всех посетителей магазинов и интернет-магазина Билайн действуют скидки до 90% на более чем 6 000 товаров. В распродаже участвуют смартфоны, планшеты, фитнес-трекеры, детские часы, акустические колонки и различные аксессуары. Например, приобрести смартфоны Xiaomi Redmi 6, Xiaomi Redmi 7 и Xiaomi Mi 9 Lite можно со скидкой до 30%. А смартфоны Samsung Galaxy при покупке в комплекте с дополнительными товарами со скидкой до 18 000 рублей.

Серия специальных предложений действует также на мультиплатформенный сервис Билайн ТВ и Домашний интернет. Поклонники ТВ могут заранее купить годовой доступ к пакету «Стартовый» со скидкой 50%, полугодовую подписку на AMEDIATEKA со скидкой 70% или доступ к пакетам «Стартовый» и «Кино» на 12 месяцев со скидкой 50%. Скидки распространяются также и на высокоскоростной Домашний интернет. Так, годовой пакет интернета для домашнего использования доступен со скидкой 20%, на полгода – 15%.

Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.

Более подробная информация об акции на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/black-friday-2019/

*Акция «Черная пятница» действует с 18.11.2019 по 01.12.2019. Размер скидки зависит от модели приобретаемого товара и распространяется на ограниченные категории товаров. Количество товаров ограничено. Подробности уточняйте у продавцов или на beeline.ru.

** Акция с Билайн ТВ доступна для физических лиц - абонентов мобильной связи Билайн и других операторов связи во всех регионах России, кроме Республики Крым и г. Севастополь. Акция недоступна для абонентов тарифов Домашнего интернета, ТВ и ТП «Всё в одном» при регистрации по номеру договора и номеру телефона, а также для пользователей Домашнего Цифрового Телевидения Билайн. По окончании срока действия промокода (6 месяцев) услуга доступа подписка на «AMEDIATEKA» будет предоставляться по полной стоимости (599 рублей в месяц). Доступ к пакету «Стартовый» по истечении 12 месяцев, будет предоставляться по полной стоимости (150 рублей в месяц). Стоимость покупки ТВ-приставки – 3990 рублей.

Приобретенный по условиям акции промокод можно активировать 1 раз в приложении Билайн ТВ (12+).

*** Акция с Домашним интернетом действует в период с 14.11.2019 г. по 14.02.2020 г. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо подключить опцию «Полугодовой контракт» или «Годовой контакт», а далее внесли единоразовый платеж на общую сумму за вычетом скидки в соответствии с выбранным периодом. По окончании срока действия Опции услуги продолжат предоставляться по стандартным тарифам, действующим на момент подключения тарифного плана.

Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции в одностороннем порядке предварительно информируя на beeline.ru.

***

О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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