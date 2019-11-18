Главные врачи больниц Владимирской области привлечены к формированию единой системы для решения задач, определённых нацпроектами «Здравоохранение» и «Демография»

15 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл рабочее совещание с главными врачами больниц Владимирской области. В мероприятии приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв и его заместители. На совещании рассмотрены вопросы строительства новых фельдшерско-акушерских пунктов и меры по привлечению фельдшеров в учреждения по оказанию первичной медицинской помощи в сельской местности.

«Наша главная цель на ближайшие четыре года – достижение показателей, заложенных в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». Чтобы добиться её, требуется внятное понимание механизмов реализации нацпроектов, грамотное планирование, чёткое выполнение поставленных задач и безусловный контроль их выполнения. Всё это возможно только при непосредственном участии руководителей-практиков на местах, успех в этой работе напрямую зависит от слаженной работы главных врачей районных больниц. Уверенному движению в этом направлении будут способствовать наши встречи лицом к лицу», – обратился Владимир Сипягин к руководителям медицинских учреждений области.

Участники совещания обменялись мнениями о том, насколько успешно функционирует действующая система развития первичной медицинской помощи и почему усилия по привлечению медицинских кадров в регион реализуются с недостаточной отдачей.

Губернатор поставил руководителям районных больниц задачу сосредоточить усилия на максимальном развитии первичной медицинской помощи на селе. «Деятельность сельского фельдшера необходимо обеспечить всем необходимым, вплоть до автотранспорта, там, где для этого есть потребность. Не менее важно уделять внимание жилищным программам для медицинских работников в сельской местности. Именно на уровне ФАПов местным жителям должна оказываться вся возможная врачебная помощь, включая исчерпывающие меры по диспансеризации населения и по профилактике заболеваний», – отметил Владимир Сипягин.

Для повышения профессионального уровня фельдшеров обсуждалась возможность открытия во Владимирской области симуляционных классов или приобретения мобильного симуляционного центра.

Особое внимание на совещании было уделено развитию системы комплексных мер по привлечению медицинских специалистов во Владимирскую область. Прозвучали предложения увеличить квоты для поступления владимирских абитуриентов в медицинские вузы страны по целевому направлению, необходимость законодательной инициативы по предоставлению врачам социального жилья с возможностью его дальнейшего получения в собственность, ввести в регионе почётное звание «Владимирский врач», обеспечивающее различные доплаты и льготы.

Оживлённое обсуждение специалистов вызвали инициативы главы региона по улучшению работы службы скорой медицинской помощи. В этом направлении обсуждались вопросы введения системы централизованных закупок транспорта и топлива, новые меры по привлечению фельдшеров для работы на скорой помощи, необходимость информировать население о современных стандартах оказания скорой медицинской помощи, в частности, о разнице между неотложной и экстренной помощью.

На совещании было решено создать рабочие группы, призванные выработать предложения по формированию единой системы для решения задач, определённых в регионе национальными проектами. По распоряжению Губернатора и с учётом мнения главных врачей начата подготовка новых законодательных инициатив, направленных на достижение целей, заложенных в национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография».