2019-11-14T16:37:16+03:00
Общество

В АО «Газпром газораспределение Владимир» обсудили вопросы повышения эффективности работы по безопасной эксплуатации газового оборудования

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В АО «Газпром газораспределение Владимир» прошло рабочее совещание с участием представителей региональной газовой компании, департамента ЖКХ, Государственной жилищной инспекции администрации области и руководителей муниципальных образований, на котором были рассмотрены вопросы по улучшению взаимодействия в работе по обеспечению безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования населением региона.

Как отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования является приоритетной задачей в деятельности газораспределительной организации и в рамках своих полномочий компания предпринимает все предусмотренные законом меры по ее выполнению. На сегодняшний день 99,89% от общего числа подключенных к газу абонентов в зоне обслуживания ГРО заключили договоры на техническое обслуживание своего газоиспользующего оборудования. Компания ставит перед собой задачу довести этот показатель до 100% и рассчитывает в этой работе на тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и государственными структурами.

На совещании был выработан ряд мер, которые призваны обеспечить доступ в дома и квартиры проблемных абонентов для заключения договоров и проведения технического обслуживания. Достигнута договоренность с органами местного самоуправления по оказанию в этом содействия газовикам через управляющие компании, старших домов, представителей общественности, а также об участии представителей муниципалитетов в деятельности рабочих групп, созданных в АО «Газпром газораспределение Владимир» для обеспечения взаимодействия при проведении технического обслуживания ВДГО/ВКГО.

Газовики также рассчитывают на помощь органов местного самоуправления, управляющих компаний и жилищной инспекции в работе по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования. Как отметила начальник Государственной жилищной инспекции администрации Владимирской области Елена Андреева, в этом году предписания о неисполнении требований закона по проведению технического диагностирования внутридомового газового оборудования были вынесены инспекцией в отношении 146 управляющих компаний. Государственная жилищная инспекция готова направить в адрес газораспределительной организации информацию по исполнению управляющими компаниями вынесенных предписаний.

В ходе совещания также отмечалось, что зачастую в целях экономии управляющие компании заключают договоры на техническое диагностирование с организациями, не имеющими для этого достаточных материальных и кадровых ресурсов. Алексей Конышев обратил внимание участников совещания на недопустимость заключения договоров с такими организациями, так как это представляет угрозу безопасной эксплуатации внутридомовых газовых сетей. Решено, что газораспределительная организация дополнительно проинформирует управляющие компаний об основных требованиях к выбору организаций, проводящих диагностику газового оборудования. Газовики также выразили готовность оказать содействие органам местного самоуправления и управляющим компаниям в разработке планов мероприятий по проведению технического диагностирования ВДГО.

На совещании также были выработаны рекомендации по укреплению взаимодействия и обмену информацией по вопросам, касающимся надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов. Особое внимание было уделено необходимости всестороннего информирования населения о правильной эксплуатации газовых водонагревателей, работающих без отвода продуктов сгорания. Неисправность дымоходов и вентиляционных каналов, нарушения правил эксплуатации газовых водонагревателей, для безопасной работы которых требуется приток воздуха в помещения, являются наиболее распространенными причинами отравления людей угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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