2019-11-14T14:49:35+03:00
Общество

Губернатор проверил как ведется ремонт в поликлинике Меленковской ЦРБ

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Владимир Сипягин лично проверил ход работВладимир Сипягин лично проверил ход работФото: Администрация Владимирской области
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13 ноября Губернатор Владимир Сипягин в ходе рабочей поездки в Меленковский район ознакомился с ходом ремонтных работ в поликлинике центральной районной больницы. Главу региона сопровождали директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалёв, руководители структурных подразделений областной администрации, глава района Виктор Гаврилов и главный врач больницы Валерий Вишняков.

Реконструкция поликлиники под современные стандарты ведётся с 2016 года. За это время на ремонт направлено свыше 10 млн рублей, из них 3 млн рублей – в этом году.

«Прежде всего удалось отремонтировать крышу, с ней были большие проблемы, во время дождей возникали протечки. В рамках ремонтных работ заменены окна, двери, покрашены стены, пол и потолки. Рабочие места врачей оснащены автоматизированными станциями. Осталось завершить ремонт в стоматологическом отделении», – доложил Губернатору Алексей Мозалёв.

В планах – сделать регистратуру по новой модели, так называемую «бережливую регистратуру», благодаря которой не только сокращается время пребывания пациента в больнице, но и создаётся комфортная атмосфера для посетителей и сотрудников медицинских учреждений. Кроме того, предполагается ремонт в палатах и в зоне буфета.

На сегодняшний день в центральной районной больнице работает 51 врач (из них 34 – в поликлинике), свыше 250 работников среднего звена. Но учреждению требуется ещё ряд специалистов: онколог, рентгенолог, терапевт и педиатр.

«В медучреждениях района существует кадровая проблема – сказывается его отдалённое расположение. Но я уверен, что мы найдём способы привлечь сюда медиков. Есть информация, что некоторые врачи хотят получить не подъёмные, а просто прибавку к зарплате. Поэтому нужно сделать более гибкой систему стимулирования медработников оставаться работать в нашем регионе и добавить в неё новые инструменты», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Также главе региона доложили о строительстве и ремонте ФАПов в Меленковском районе. В рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в эту территорию поставлен 1 мобильный ФАП для медицинского обслуживания жителей отдалённых сёл и деревень с численностью населения до 100 человек. За 2019 год выполнено 206 выездов в населённые пункты, осмотрено более 830 человек.

«В конце декабря состоится ввод в эксплуатацию современных ФАПов в деревнях Малый Санчур, Прудня, Левино, а также в селе Урваново, – сообщил Валерий Вишняков. – Кроме того, в 2020 году будут построены фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Двойново, Злобино и Паново и в селе Коровино».

«Не забывайте и про существующие ФАПы. Их тоже нужно ремонтировать. Жители ни одного села, ни одной деревни не должны остаться без доступной первичной медико-санитарной помощи», – отметил Владимир Сипягин.

Для справки

В ГБУЗ ВО «Меленковская центральная районная больница» пациентам оказывается высококвалифицированная терапевтическая, педиатрическая, хирургическая, акушерско-гинекологическая и неврологическая помощь.

В ЦРБ успешно применяются современные методы диагностики и лечения: тромболизисная терапия при остром инфаркте миокарда, ингаляционная небулайзерная терапия, используются функциональные методики исследования сердечно-сосудистой системы (СМАД, Холтеровское мониторирование), реовазография, маммография, ультразвуковые и эндоскопические методы исследования, а также биохимические и иммунологические исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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