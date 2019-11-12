2019-11-12T20:59:52+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин поставил задачу уделить особое внимание обеспечению безопасности детей в регионе

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..Фото: Администрация Владимирской области
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12 ноября Губернатор Владимир Сипягин провёл совещание на тему «Обеспечение безопасности детей. Профилактика гибели насилия в отношении несовершеннолетних». В мероприятии приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, руководители структурных подразделений областной администрации, представители надзорных органов и муниципальных образований.

Губернатор отметил, что перед участниками совещания стоят вопросы государственной важности – прежде всего, сохранения жизни и здоровья детей. «Не в первый раз провожу совещание по теме безопасности детей. Выработанные ранее решения показали свою эффективность: отдых в детских лагерях прошёл без происшествий. Опасных инцидентов, связанных с проникновением в школы или колледжи посторонних лиц, у нас в этом году не было», – сообщил Владимир Сипягин.

Большую работу в рамках своих полномочий по профилактике гибели несовершеннолетних проводят Следственный комитет, УМВД, органы местного самоуправления, общественные организации. Глава региона выразил уверенность, что расширенный состав специалистов, приглашённый на совещание, сумеет выработать систему мер по обеспечению безопасности детей.

Во Владимирской области, по статистике большая часть смертельного травматизма детей приходится на ДТП, пожары, утопления и суициды. По мнению специалистов, акцентировать внимание нужно именно на этих случаях: совершенствовать нормативно-правовую базу, выпускать специальные памятки для родителей, проводить профилактические беседы с детьми.

Отдельно разобрали трагические случаи, произошедшие в этом году в Меленковском районе. Там зафиксировано сразу пять смертей подростков, большая часть из которых – несчастные случаи во внеурочное время.

Губернатор поставил задачу ещё раз вернуться к вопросу дополнительных занятий для школьников, чтобы они не были предоставлены сами себе: «Мы продолжаем в регионе повышать доступность спортивных площадок, клубов по месту жительства, секций. В этом году открыли по области «Точки роста» и «Кванториумы», которые стали точками притяжения и «умного» досуга для школьников. Значит этого не достаточно, раз такие трагедии происходят».

Отдельным блоком рассмотрены семейные вопросы. Так, за 10 месяцев этого года в регионе 253 родителя были лишены родительских прав, 51 – ограничен в правах. Из семей изъяли 5 детей. Участились случаи самовольного ухода детей из семей. Этим вопросам Владимир Сипягин поручил уделить особое внимание.

Губернатор также поставил задачу составить реестр всех заброшенных зданий, где любят собираться дети и подростки. Все так называемые «заброшки» должны быть закрыты для доступа, ответственность за это лежит на органах местного самоуправления и правоохранителях. Владимир Сипягин призвал участников совещания проявить системный подход на каждом участке работы с тем, чтобы надёжно защитить наших детей от всех видов опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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