2019-11-12T10:32:43+03:00
Общество

Национальные проекты в действии: дороги, жильё, благоустройство, экология - в администрации Владимирской области подведены первые результаты

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В рамках состоявшегося 9 ноября под председательством Губернатора Владимира Сипягина заседания президиума Наблюдательного совета по проектному управлению во Владимирской области был рассмотрен ход реализации национальных проектов в инфраструктурном блоке.

По «Безопасным и качественным автодорогам» Владимирская область в числе лидеров в России. Об этом на всю страну объявил министр транспорта Евгений Дитрих 16 октября на международной выставке в Екатеринбурге «Дорога 2019». Что важно, в этом году все дорожные работы в регионе осуществляются с применением новейших технологий и материалов.

В 2019 году в рамках реализации нацпроекта проведены дорожные работы на 47 участках сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области, дорожной сети Владимирской городской агломераций на территории 9 муниципальных образований региона.

Во Владимирской области подходит к завершению реализация планов на 2019 год в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время работы по благоустройству выполнены на 146 (из 151) дворовых и 68 (из 84) общественных пространствах.

«Я не совсем доволен благоустройством общественных территорий. В ряде мест вижу формальный подход к реализации регионального проекта. Благоустройство выполняется «скучно» и «блёкло». В результате общественным пространствам не хватает своей «изюминки» и они рискуют не стать центром притяжения людей, а это наша главная задача», – подчеркнул Владимир Сипягин.

Необходимо отметить, что проекты благоустройства общественных пространств разрабатываются органами местного самоуправления. Вместе с тем, уверен Губернатор, профильному департаменту администрации области следует занять в этом вопросе более активную позицию.

По нацпроекту «Экология» в этом году большая работа проведена в Меленковском районе. В Меленках строится станция обезжелезивания и реконструируется водозабор. На эти цели выделено свыше 90 млн рублей из бюджетов разного уровня. Заканчивается первый этап по очистке русла реки Унжи в черте города. В настоящее время осуществляется намыв донных отложений на карту намыва № 1, после её заполнения будет выполнен намыв на карту № 2 и вывоз намытых донных отложений. Полное завершение работ по объекту запланировано на 2021 год. Аналогичные работы ведутся в Александровском районе на реке Серой. Полное завершение работ здесь запланировано на 19 ноября этого года.

Хорошие показатели и у регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». На сегодняшний день расселено 99 жилых помещений общей площадью почти 4 тысячи кв. м. Показатель выполнен на 249 процентов. Расселено 182 человека – 202 процента от установленного федеральными властями плана.

«В последующие годы мы будем наращивать объёмы работы по расселению граждан из непригодного для проживания фонда. Повышение качества жизни людей – наша главная задача», – подытожил Владимир Сипягин.

Владимирская область вошла в тройку регионов с высокими показателями типизации результатов региональных проектов в соответствии с установленными требованиями – 95,6 процента. Так же высоко наш регион находится и в рейтинге по такому показателю, как внесение отчётных данных по результатам и контрольным точкам региональных проектов, срок исполнения которых наступил. Он составляет у нас 94,6 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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