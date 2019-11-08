2019-11-08T12:01:49+03:00
Общество

Детский церебральный паралич: современные подходы в лечении и реабилитации

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НПЦ "Солнцево"НПЦ "Солнцево"
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В настоящее время детский церебральный паралич остается неизлечимой патологией. Основными задачами терапии являются максимальное развитие ребенка и улучшение его качества его жизни.

В Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого реабилитацией детей с ДЦП, а также маленьких пациентов с мышечной дистонией занимаются врачи психоневрологического отделения № 2. «В нашей клинике проводится комплексная консервативная терапия ДЦП, которая, как правило, включает в себя медикаментозное лечение, ЛФК, гимнастика по методу Войта, физиопроцедуры (специальный массаж, электростимуляция мышц и др.), а также ботулинотерапия», – рассказывает заведующая отделением Наталья Павловна Прокопьева.

Ботулинотерапия направлена на локальное снятие ярко выраженного тонуса мышц у детей с ДЦП. Лечение заключается во внутримышечном введении ботулинического токсина, который временно прерывает нервно-мышечную передачу и расслабляет мускулатуру. Эффект после инъекции проявляется через 7– 12 дней и длится в среднем 3-6 месяцев. Лечение проводится в стационаре под наблюдением врачей.

Начинать ботулинотерапию рекомендуется не раньше достижения ребенком 2-летнего возраста. Ботулинотерапия позволяет существенно увеличить объем движений ребенка и улучшить результаты консервативного лечения.

«Некоторым нашим пациентам мы проводим ботулинотерапию, чтобы облегчить уход за ними. Часто даже обычное перекладывание такого ребенка, смена подгузников, может привести к переломам. Инъекции же ботокса приводят к значительному расслаблению мышц», – подчеркивает Наталья Павловна Прокопьева.

В Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого лечатся и проходят курс реабилитации дети от 0 до 18 лет из всех регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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