В Гусь-Хрустальном открыта современная модельная библиотека

7 ноября в селе Григорьево Гусь-Хрустального района в рамках нацпроекта «Культура» состоялось торжественное открытие модернизированной по проекту Министерства культуры России модельной библиотеки. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, руководители структурных подразделений областной администрации, депутат Законодательного Собрания Александр Цыганский, глава Гусь-Хрустального района Василий Панин, глава районной администрации Алексей Кабенкин, местные жители.

«Создание в селе модельной библиотеки XXI века – это зримое свидетельство того, что мы с вами выполняем задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил целенаправленно работать над повышением качества жизни людей, в том числе создавать им возможности для саморазвития вне зависимости от того, где они живут – в крупном городе или отдалённой деревне. И я очень рад тому, что мы вместе добились такого замечательного результата, – отметил Владимир Сипягин. – Очень важно, что у талантливых ребят из сельских территорий благодаря национальным проектам сейчас появляются такие же, как у горожан, ресурсы для того, чтобы развиваться, состояться в профессии и в общественной деятельности, в полной мере раскрыть свой потенциал».

На реализацию проекта создания модельной библиотеки было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета, ещё более 2 млн поступило из областного и местного бюджетов. Средства направили на разработку дизайн-проекта, в соответствии с которым создано современное пространство для комфортного пребывания посетителей. В помещении действующей библиотеки проведён ремонт, заменены система отопления, окна, двери, освещение, сантехническое оборудование, установлена современная мебель и оборудование.

Библиотека разделена на зоны: для проведения досуга, индивидуальной работы, отдыха. Для детей сделали отдельную зону, где ребята могут заниматься настольными и интерактивными играми. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«С помощью новых дизайнерских решений в интерьере нам удалось достичь основного правила современного социального объекта – это открытая планировка, многофункциональность, доступность. Благодаря информационным технологиям значительно расширится спектр оказываемых услуг. Новые книги, доступ к бесплатному интернету, новое мультимедийное оборудование – всё это сделает работу пользователей ещё более удобной и комфортной», – уверен Алексей Кабенкин.

Библиотеку открыл губернатор Владимир СипягинФото: Администрация Владимирской области

Фонд библиотеки увеличен на 2,5 тысячи новых книг. Обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам ЛитРес и НЭБ. Приобретён широкий набор компьютерной и оргтехники.

Отметим, что во Владимирской области в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» будут открыты ещё две модельные библиотеки в Селивановском районах. Поддержка из федерального бюджета на создание всех трёх модельных библиотек в нашем регионе составила 20 млн рублей.

Для справки

Библиотека в с. Григорьево обслуживает три населённых пункта Григорьевского муниципального образования Гусь-Хрустального района. Число её читателей – около 550 человек, в т.ч. более 200 детей. В помещении библиотеки проходят как библиотечные, так и различные общественные мероприятия: День семьи, День матери, встречи активистов местной ветеранской организации.