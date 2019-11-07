Сотрудники госучреждений Владимирской области сразились за звание самых спортивных

Есть такая традиция во Владимирской области - вот уже семь лет раз в год, осенью, сотрудники различных госучреждений региона соревнуются в спортивных состязаниях. В течение месяца заявленные команды участников борются за звание лучших в волейболе, дартсе, настольном теннисе, плавании и легкой атлетике (эстафеты), стрельбе, мини-футболе, шахматах, боулинге.

Традиционно каждая команда-участница организует соревнования по одному виду спорта. А одно из госучреждений объявляется ответственным за организацию и координацию Спартакиады в целом, за церемонии торжественных открытия и закрытия.

ГУ - Владимирское РО ФСС РФ каждый год отвечало за проведение эстафеты по лёгкой атлетике. А в этом году настала наша очередь быть главными организаторами всего спортивного действа. Задача усложнилась, но от этого стало только интереснее! Начиная с июня месяца, управляющий Владимирским РО Копин Алексей Яковлевич провел ряд организационных совещаний по подготовке к Спартакиаде, в ходе которых определили порядок подведения итогов и награждения победителей, назначили ответственных за конкретные виды спорта.

Старт VII Спартакиаде-2019 среди территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных внебюджетных фондов по Владимирской области был дан 17 сентября. Торжественная церемония открытия прошла в Физкультурно-оздоровительном комплексе г. Владимира. Она собрала более двухсот человек - спортсменов, болельщиков, представителей СМИ.

Почетными гостями мероприятия стали олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Павел Кузнецов, директор городского центра здоровья г. Владимира Федор Зезюлин, а также коллективы Центра культуры и искусства на Соборной и Центра классической музыки Владимирской области.

Официальным символом Спартакиады-2019 был выбран герой Волка из мультфильма «Ну, погоди!», который теперь ведёт здоровый образ жизни и находится в отличной форме.

Открыл парад федеральный инспектор аппарата уполномоченного представителя Президента РФ в ЦФО Игорь Александрович Кацай. Атмосфера праздника и спортивного азарта зарядили на ближайший месяц спортсменов-госслужащих. На победу была настроена каждая из девяти команд.

.

В этом году к участию в спортивных состязаниях ответственно подошли следующие организации:

- Государственное учреждение - Владимирское РО ФСС РФ

- Государственная инспекция труда во Владимирской области

- Управление Федерального казначейства по Владимирской области

- Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области

- Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Владимирской области

- Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Владимирской области

- Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области

- Управление Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

- Уже в день открытия прошли два соревнования – по дартсу и «Веселые старты».

В течение месяца девять команд-участниц боролись за призовые места в соревнованиях по десяти видам спорта.

Владимирское РО принимало участие в состязаниях по всем видам спорта, кроме мини-футбола. Однако статус главного организатора обязывал присутствовать на всех соревнованиях - итоговые протоколы, фотоотчёты и всяческая помощь участникам. Неформальное общение с коллегами из госучреждений вот уже семь лет является приятным бонусом нашей Спартакиады.

Захватывающе, с азартом, на достойном профессиональном уровне проходили состязания в рамках Спартакиады! Сменив монитор на кроссовки, а деловой костюм на спортивный, офисные работники рвались к победе изо всех сил. Дух соперничества не уступал накалу страстей на "больших” спортивных аренах. Это было захватывающе!

Ну, а победителями Спартакиады госслужащих Владимирской области- 2019 стали работники УФК по Владимирской области, переняв пальму первенства у лидеров прошлого года - УФНС по Владимирской области.

Из новостей в местных СМИ от 16.10.19 г.: «Государственное учреждение – Владимирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ приглашает на закрытие Спартакиады органов федеральной власти!»

Достойному мероприятию - достойное завершение! На церемонию закрытия VII Спартакиады среди территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных внебюджетных фондов по Владимирской области были приглашены главный федеральный инспектор по Владимирской области Мамеев Сергей Станиславович, федеральный инспектор по Владимирской области Кацай Игорь Александрович, начальник Управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Владимира Молева Ольга Александровна , главный тренер футбольного клуба «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин, творческие коллективы ГДК и ОДК Владимирской области.

Церемония длилась около двух часов, а показалось, словно одно мгновение!

Праздник закрытия Спартакиады вдохновил на рифму:

"Мы целый месяц побеждали,

Соревновались, как могли!

Друг друга лучше мы узнали

И в общем деле помогли.

Азарт и спорт, есть победитель

Иль бронзовый, иль золотой.

Серебряный, не будь в обиде,

Для нас участник - уж герой!

Спартакиада нас сплотила,

Дух единения и борьбы!

Спортсменов наших закалила,

Мы стали лучше - я и ты!".

Главный инициатор и вдохновитель столь полезного и зрелищного спортивного мероприятия, федеральный инспектор по Владимирской области Кацай Игорь Александрович, высоко оценил уровень подготовки и проведения Спартакиады-2019. Его мнение разделили и все без исключения участники, которым удалось и встряхнуться, и на других посмотреть, и себя показать в необычном для госслужащих неформальном, спортивном формате.

Незаметно пролетит год, и с новыми силами сотрудники госучреждений области снова выйдут на спортивную тропу, за новыми победами! Самое время начинать подготовку!