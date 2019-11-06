Администрация Владимирской области готова рассмотреть кандидатов на должность директора департамента промышленности
Кандидаты на должность директора Департамента промышленности должны иметь высшее образование (специалитет, магистратура), стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет.
К образованию и опыту работы кандидатов предъявляются следующие требования:
1. Знание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы формирования и реализации государственной промышленной, инновационной и научно-технической политики Российской Федерации и Владимирской области, а также совершенствования управления промышленным комплексом региона.
2. Знание структуры промышленности Владимирской области, а также ситуации в других взаимосвязанных отраслевых комплексах, занимающих ведущие позиции в экономике региона и обеспечивающих его социально-экономическое развитие.
3. Понимание особенностей и специфики производства на промышленных предприятиях региона.
4. Опыт успешной коммуникации с руководством основных промышленных предприятий Владимирской области и других регионов.
5. Понимание стратегии развития промышленного комплекса Владимирской области в целом: отраслевых стратегий, стратегий государственных корпораций и крупных промышленных предприятий.
6. Понимание внешних и внутренних факторов (вызовов и угроз, ограничений, рисков и возможностей) при реализации промышленной политики Владимирской области.
7. Знание механизмов/инструментов финансирования промышленного комплекса Владимирской области (фонды, госпрограммы, внебюджет).
8. Знание основных механизмов/инструментов (в том числе антикризисных) повышения конкурентноспособности отечественных региональных предприятий на российском рынке, исходя из имеющихся внешних ограничений и необходимости обеспечения долгосрочных внутренних потребностей экономики Российской Федерации и региона.
Кандидатам необходимо представить:
1. Заявление на обработку персональных данных.
2. Заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания.
Одновременно доводим до сведения кандидатов, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией.
Документы представляются в комитет государственной и муниципальной службы администрации области кандидатом лично либо направляются на адрес электронной почты kgms@avo.ru в срок до 01 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU