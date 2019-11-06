На восстановление дома многодетной семьи Шевчик в суздальском районе из областного бюджета выделено более 3,5 млн рублей

Губернатор Владимир Сипягин принял решение предоставить Суздальскому району дотацию из областного бюджета в размере 3 млн 569 тыс. рублей на восстановление жилья многодетной семьи Шевчик. Напомним, 8 октября в селе Семёновское-Красное, в доме, где проживали Владимир и Лилия Шевчик, их 16 детей и два внука, случился пожар. Двухэтажное строение выгорело на площади в 150 кв. м.

Расчёт размера дотации производился исходя из стоимости 1 кв. м общей площади жилья в размере 34970 рублей и нормы предоставления площади жилого помещения 18 кв.м на человека.

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области и администрация Суздальского района заключили соглашение, предусматривающее строгую отчётность об использовании этих средств по назначению.