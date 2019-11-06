2019-11-06T16:35:06+03:00
Происшествия

В центре Владимира дрифтующий гонщик убежал от инспекторов и сшиб троих человек

Сейчас его ищет полиция
Валерия ПРОНИНА
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Фото: скриншот видео группы "Подслушано владимирских автомобилистов"Фото: скриншот видео группы "Подслушано владимирских автомобилистов"Фото: ВКонтакте
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6 ноября в соцсетях Владимира бурное обсуждение вызвало видео, на котором молодой человек устроил в центре самый настоящий дрифт, а после смылся от полицейских. Ролик под названием «Съемки форсажа во Владимире» уже разошелся по ленте и получил множество комментариев.

Сама история произошла в ночь на 5 ноября, когда один из владимирцев, видимо, изрядно отметив День народного единства, решил зажечь на своей «Тойоте». На улице Большой Московской (неподалеку от кафе «Бургер Кинг») он подъехал вплотную к тротуару и начал дрифтовать.

Облако едкого белого дыма окутало машину, а тут как раз мимо проезжал патрульный автомобиль ДПС. Инспектора, увидев это непотребство, притормозили и, подойдя к машине, попросили у водителя документы. Нарушитель вышел со стороны тротуара - видимо, машина была праворульной — и после первой фразы сотрудников ДПС бросился бежать. Да так, что пятки засверкали — как будто не впервые убегает от инспекторов.

Ринулся парень в сторону Золотых ворот. Настолько разогнался, что сбил троих пешеходов, которые стояли на автобусной остановке. Двое из них упали. Инспектора, хоть и быстро бежали, бегуна не догнали. А пока шла погоня, за руль машины сели друзья водителя, которые все это время оставались в салоне авто. Педаль в пол, и машина рванула в другую сторону.

Личность бегуна уже установлена. Осталось только его поймать. В этот раз убежать не получится.

Дрифтер во Владимире.Подслушано владимирских автомобилистов

- Возбуждено административное дело. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия — водитель установлен, но нужно его найти, - сказал старший инспектор ГИБДД по городу Владимиру Валерьян Шируков.

Кстати, «Комсомолка» ранее писала, что сотрудники полиции за две недели нашли мотоциклиста, сбившего насмерть пенсионерку на Гагарина. Им оказался 21-летний владимирец, который мчался на заднем колесе. Он сразу скрылся с места ДТП, а 79-летняя пенсионерка скончалась на месте. Хорошо, что в этот раз обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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