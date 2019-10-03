2019-10-03T17:38:33+03:00
Происшествия

Владимирская полиция нашла мотоциклиста, сбившего насмерть пенсионерку на Гагарина

21-летний байкер мчался на заднем колесе
Валерия ПРОНИНА
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фото из группы "Подслушано во Владимире" в ВК.фото из группы "Подслушано во Владимире" в ВК.
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Владимирцы уже почти не верили, что виновника жуткого ДТП найдут. Однако он не ушел от правосудия.

12 сентября около 16.00 у дома № 5 по ул. Гагарина водитель мотоцикла сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу напротив остановки - там, где несколько лет назад был переход, а потом его убрали. 79-летняя пенсионерка скончалась на месте, а мотоциклист скрылся. В полиции возбудили уголовное дело по факту гибели человека и стали искать гонщика. Проблема была в том, что никто не запомнил номер, а водитель был в шлеме, полностью закрывающем лицо.

Изучив 40 часов записей с камер видеонаблюдения, сотрудники ГИБДД все-таки установили личность водителя — за рулем был 21-летний владимирец.

- Он знал, что мы установили его личность, и через две с небольшим недели после ДТП пришел и написал явку с повинной. Свою позицию он не высказал, конкретики никакой, - рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Александр Никифоров. - За последние три года у этого человека было 8 штрафов за административные правонарушения, в том числе за тонированные окна в машине.

Александр Никифоров. Фото: Валерия ПРОНИНА

Александр Никифоров.Фото: Валерия ПРОНИНА

Парень управлял питбайком — мотоцикл этой разновидности не подлежит регистрации, на него не требуется даже прав. Но все же водительское удостоверение у него было. Возможно, кто-то ему посоветовал явиться с повинной - это смягчающее обстоятельство, тем более, что уже невозможно установить, был ли водитель пьян. По камерам также не понять, превысил ли он скорость. Кстати, в центре города запрещено вообще ездить на мотоциклах, но парня это не волновало — он гнал на заднем колесе.

- Водителю питбайка за его деяние предусмотрено наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Да, пешеход, которого он сбил, шел в неположенном месте, но тут отягощающее обстоятельство — мотоциклист скрылся с места ДТП. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, - уточнил начальник ГИБДД.

Александр Никифоров отметил, что сотрудники ГИБДД обратятся в администрацию города Владимира с просьбой установить на ул. Гагарина забор от пешеходов, которые часто там перебегают дорогу. Вернуть там переход не планируется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этом году во Владимиру к административной ответственности привлечено больше 600 водителей мотоциклов, в том числе питбайков. С участием водителей мототранспорта зарегистрировано 25 ДТП, из них 10 - по их вине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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