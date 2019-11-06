2019-11-05T17:48:48+03:00
Общество

Знаете ли вы своих соседей?

Группа компаний «Т Плюс» провела необычную социологическую акцию. Подробности в видео
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Соседи.

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Многоквартирный дом, как бы банально это ни звучало, - единый организм. И большая часть нашей жизни проходит здесь. Но насколько хорошо мы знаем место, в котором живем?

Как зовут наших соседей? Чем они живут? Чем увлекаются, где работают — вопросов множество. Как найти на них ответы? Группа компаний «Т Плюс», работники которой отвечают за свет и тепло в наших домах, решила показать, насколько важно знать людей, с которыми мы живем под одной крышей. В этом и должна помочь новая акция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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