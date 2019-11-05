Губернатор Владимир Сипягин держит капитальный ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» на личном контроле

3 ноября Губернатор Владимир Сипягин вместе с и.о. начальника ФКУ «Управление автомагистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства» Алексеем Борисовым осмотрели участки трассы М-7 «Волга» во Владимирской области.

Вместе с руководителями в мероприятии приняли участие врио заместителя Губернатора Александр Байер, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области Александр Ершов, представители Федерального дорожного агентства, руководители структурных подразделений администрации Владимирской области, главы районов, через которые проходит федеральная трасса.

.Фото: Администрация Владимирской области

Совместный объезд автодороги Губернатор Владимир Сипягин предложил Алексею Борисову в ходе недавнего совещания по теме капремонта М-7 в границах города Владимира. В нескольких пунктах трассы, вызывающих вопросы у жителей и органов местного самоуправления, по инициативе главы региона были проведены встречи руководителей муниципалитетов и федерального ведомства.

В настоящее время во Владимирской области ведутся работы по капитальному ремонту участков автомобильной дороги М-7 «Волга».

«Главная задача полностью модернизировать федеральную трассу по всей её протяженности, сделав ее максимально безопасной для участников дорожного движения. Для этого мы ликвидируем точки, где возникали очаги аварийности. На всех участках капремонта устанавливаем надземные пешеходные переходы, для автомобилистов строим разноуровневые транспортные развязки и разворотные петли», - доложил руководитель ФКУ «Управление автомагистрали Москва – Нижний - Новгород Федерального дорожного агентства» Алексей Борисов.

.Фото: Администрация Владимирской области

В связи капремонтом трассы в Петушинском районе дискуссию вызвал вопрос организации съездов к объектам дорожного сервиса и проездам, расположенным в населённых пунктах. Привычные местным жителям съезды управление федеральной автодороги обязано ликвидировать в связи с жесткими требованиями, предъявляемыми государством к безопасности дорог.

Чтобы снять напряжённость в этом вопросе, Губернатор поручил директору транспорта и дорожного хозяйства совместно с органами местного самоуправления продумать комплексный план организации движения внутри районов области. «Нам необходимо связать населённые пункты друг с другом и со съездами на федеральную трассу», — подчеркнул глава региона.

.Фото: Администрация Владимирской области

При проектировании изменений на М-7 ФКУ учитывается проблема пробок. В скором времени придётся расстаться с кнопочным светофором в городе Петушки. По данным ФКУ «Упрдор «Москва – Нижний Новгород», в зимнее время он значительно тормозит поток транспорта, идущий со стороны Москвы, так как дорога в этом месте выполнена под уклоном. Вместо светофора в Петушках появится ещё один надземный пешеходный переход.

Надземные пешеходные переходы построены почти во всех населенных пунктах на трассе М-7. Для удобства жителей их стараются возводить вблизи остановок общественного транспорта.

Один из надземных переходов сегодня в ходе поездки показали Губернатору. Глава региона протестировал лифтовое оборудование для инвалидов. Он остался доволен чистотой и порядком на объекте. Во многом этот результат был достигнут благодаря системам видеонаблюдения, которыми теперь оснащены надземные переходы.

Примером успешного капитального ремонта, решившего сразу несколько проблем, в том числе ликвидировавшего очаг аварийности, дорожное ведомство назвало лакинский участок. Его масштабную реконструкцию завершили несколько лет назад. С тех пор аварийность здесь продолжает снижаться.

.Фото: Администрация Владимирской области

Следуя по М-7 на восток Владимир Сипягин и Алексей Борисов встретились с руководителями органов местного самоуправления Камешковского, Ковровского и Вязниковского районов.

Важной точкой на пути следования главы региона и и. о. начальника управления федеральной трассы стал 294-й километр в Вязниковском районе. За период с 2017 по 2018 год здесь произошло более 50 дорожно-транспортных происшествий. Сейчас на этом месте идёт строительство двухуровневой развязки, которая поможет ликвидировать очаг аварийности и улучшит движение рейсовых автобусов.

Главным вопросом для гороховчан является строительство обхода города Гороховца. «Надо поднимать этот вопрос сейчас, - убеждён Губернатор. - Для исторического города это будет не иначе как «дорога жизни».

Глава региона подчеркнул, что обо всех планируемых изменениях на дорогах, проходящих через регион, необходимо заранее уведомлять жителей, объяснять людям целесообразность любых нововведений, учитывать их мнение.