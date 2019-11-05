В Карабаново появятся две мусоросортировки

14 ноября в Карабаново пройдут публичные слушания по проекту изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, в котором на окраине появилась зона производственных объектов 1-3 класса опасности. Для посвященных в тонкости градостроительных регламентов это означает, что в городе появится мусороперерабатывающая станция. И не одна.

Арка раздора

О том, что промышленному городу Карабаново, когда-то славившемуся на весь мир свой ткацкой фабрикой, построенной еще до революции, грозит возможность превратиться в свалку, стало понятно еще из новой схемы территориального планирования Владимирской области. В ней рядом с городом обозначено сразу два мусороперерабатывающих предприятия. Собственно, новые ПЗЗ, как следует из логики, подгоняются под эту схему.

О том, что в городе не все в порядке, местные жители поняли, увидев, как экскаваторы раскапывают землю у местной достопримечательности — кирпичной арки, служившей мостом для проезда под фабричной железнодорожной насыпью. Появились слухи о строительстве какого-то предприятия. Тогда же карабановцы и прочитали статью, выходившую в «КП-Владимир» 14 октября о том, что в схеме территориального планирования области в их городе уже обозначены две мусоропереработки. Причина же разбора арки, высказанная местными властями, выглядит несколько надуманной.

СТП

- Летом нарядом ДПС зафиксирован факт падения кирпича. После этого в городе проездом были архитекторы и сказали, что арку надо сносить, - заявил во время встречи с инициативной группой глава администрации города Карабаново Василий Новиков.

Естественно, понимая, что арка на самом деле мешает проезду грузовиков к промзоне, местные жители выступили решительно против разбора местной достопримечательности. В итоге муниципальные власти решили просто сделать объезд арки.

Ошибка сисадмина

Еще интереснее выглядит история самой промзоны, где должна быть расположена мусороперерабатывающая станция. Изначально она была несколько меньше, но 22 октября неожиданно прибавила в размерах. На вопрос местных активистов о том, как так получилось, глава администрации все свалил на несчастного системного администратора сайта муниципального образования. Якобы он что-то напутал.

ПЗЗ

Кстати, когда жители Карабаново впервые показали материал нашего издания главе администрации с двумя мусороперерабатывающими станциями в городе, он назвал все представленные документы фейком. Людей же, обеспокоенных судьбой своего города, назвал подкупленными, «дестабилизирующими обстановку». Автору этой статьи доводилось общаться с самими активистами, которые тоже были не уверены в правдоподобности представленных в статье карт. Они просили показать источник документации. Помнится, на вопрос о фейковости карт я тогда ответил что-то в духе: «Не думаю, что на ФГИС ТП (официальной системе документооборота Минэкономразвития РФ) публикуются недостоверные данные».

И действительно, местные жители, внимательно изучив страницу с проектом СТП Владимирской области, нашли человека, загружавшего документы в систему ФГИС ТП. Им оказалась сотрудница департамента природопользования администрации Владимирской области Татьяна Голыгина. Активисты связались с ней и выяснили, что объекты мусоропереработки включены в проект по инициативе властей Александровского района и города Карабаново.

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Тяжелое наследие прошлой власти

Нынешний глава администрации города Карабаново вступил в должность совсем недавно, 16 июля этого года. Раньше Василий Новиков работал в городе Голицино Одинцовского района Московской области вместе с нынешним главой Александровского района Александром Дудоровым. Закупка же по подготовке изменений в правила землепользования и застройки города была объявлена бывшим врио сити-менеджера Зоей Дубинниковой. После того, как сами же жители города по сути «приперли» нынешнего главу администрации города к стенке своими неудобными вопросами, тот признал, что действительно в городе собирались построить мусороперерабатывающие станции, и что все это - тяжелое наследие прошлой власти. А появление новых промышленных зон он в итоге обосновал вероятным строительством завода по производству картона и упаковки. Вот только местные жители не уверены, что для такого предприятия нужна промзона 1-3 класса опасности.

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КОНКРЕТНО

10 ноября в 13.00 жители Карабаново собираются провести митинг против московского мусора. Инициативная группа жителей подчеркивает, что акция согласованная. Кроме того, в городе запустили флешмоб #карабановонесвалка. Местные жители надевают респираторы, фотографируются на фоне города и выкладывают фото в группе ВК.