Во Владимирской области ликвидируют 14 свалок около райцентров

В 2019 году владимирцы активно обсуждали основной городской градостроительный документ - генплан города. Следующий год пройдет под знаком принятия другого важного документа - региональной схемы территориального планирования Владимирской области. Сейчас она проходит процесс согласования и, вероятно, изменения в нее могут быть приняты уже зимой. Пока же мы посмотрим, что нового готовит нам загадочный пакет карт и описаний к ним под грифом СТП.

Поправки в схему, как и владимирский генплан, делали не местные проектировщики. Если "градостроительная конституция" областного центра сделана питерским "Гипрогором", то СТП области рисовали в Научно-проектной организации "Южный градостроительный центр" из Ростова-на-Дону. Описательная часть весьма типична для таких документов - численность населения региона к 2027 году сократится более чем на 100 тысяч человек, районные центры продолжат терять людей, уезжающих во Владимир. В области много старых свалок, нужны новые дороги - все это знает любой владимирец. Самое интересное в документе - карты размещения объектов.

Закроют 14 свалок

По данным новой СТП, в регионе закроется 14 свалок, некоторые из которых действуют еще с середины 1960-ых годов. Все они находятся рядом с районным центрами. А вот Марьинку закрывать не будут - ее модернизируют.

.

Владимирская мусоросортировка в новой схеме территориального планирования находится с западной стороне Владимира на границе с Собинским районом на Южной объездной трассе. Всего в регионе планируется построить четыре больших таких сортировочных комплекса. Кроме Владимира, они появятся в Александрове, Петушках и Киржаче. Также в регионе появится девять сортировочных станций поменьше, их построят Александровском, Кольчугинском, Судогодском, Гороховецком, Муромском, Юрьев-Польском районах, а также городах Гусь-Хрустальном, Коврове и Радужном. Полигоны для захоронения отходов появятся в Александровском, Киржачском, Кольчугинском, Меленковском районах, а также в городе Муроме. Полигон для захоронения строительного мусора будет работать на Марьинке.

Больше всего объектов по переработке и захоронению мусора появится близ Александрова - три рядом с районным центром и два рядом с городом Карабаново. А вот планирующейся к созданию свалки московского мусора компании "Хартия" на границе Владимирской и Ярославской областей на карте пока нет. Возможно, ее нарисуют позднее.

В описательной части СТП сообщается, что в год Владимирская область производит 600 тысяч кубометров мусора в год, свалками покрыто 126 гектаров земли.

.

.

.

Появится семь новых заповедных зон

Большое внимание в новой схеме территориального планирования уделено созданию заказников. Всего появится семь новых заповедных территорий, все они - заказники регионального значения. От идеи создания национального парка в Селивановском районе власти отказались.

Самая большая зона, которая станет заповедной - пойма реки Суворощь в Гороховецком районе. Ее присоединят к существующему заказнику "Окско-Клязьминская пойма". Кроме того, небольшие заповедные зоны появятся у села Небылое Юрьев-Польского района, вдоль границы Ковровского района и Ивановской области, у села Озерки и на востоке Гороховецкого района на границе с Нижегородской областью.

.

От идеи аэропорта в Добрынском не отказались

На транспортной карте появились две большие магистрали. С севера, как и планировалось, появится высокоскоростная железнодорожная магистраль с остановкой в Суходоле. Южнее Владимира через Судогодский, Селивановский и Муромский районы пройдет платная автотрасса. Причем, до Лакинска они будут идти параллельно друг другу, а потом разойдутся в разные стороны. Кроме того, судя по карте, власти не отказались от идеи строительства аэропорта в Добрынском.