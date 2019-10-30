2019-10-30T13:07:02+03:00
Общество

Виталий Подопригора: ветеринар, которому доверяют

Более десяти лет опытный специалист помогает вернуть здоровье домашним питомцам
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Любящие хозяева знают: видеть своего четвероногого друга веселым и активным – это счастье. Но порой хвостатые члены семьи неважно себя чувствуют. Отсутствие аппетита, вялость, выделение из глаз и носа, сонливость – не признаки осенней хандры у любимца, а повод посетить грамотного специалиста, ведь чем раньше начнется лечение, тем скорее удастся помочь хвостатому члену семьи. За годы работы Виталию Подопригора удалось помочь сотням хвостатых и пушистых пациентов, вернув им аппетит и радость жизни. Трепетное отношение к животным, а также накопленные ветеринаром опыт и знания, позволяют ему правильно поставить первичный диагноз. А современное оборудование клиники, в том числе цифровой рентген, а также лаборатория с возможностью проводить экспресс-анализы, помогают быстро подтвердить выводы и оказать своевременную помощь. За годы работы Виталий Подопригора, специализирующийся в области терапии и дерматологии, стал настоящим «семейным врачом» для многих лохматых пациентов. Сегодня он с удовольствием помогает как кошка и собакам, так и экзотическим любимцам, а при необходимости направляет пациентов на консультации к узким специалистам. Постоянно повышая квалификацию и обмениваясь опытом как с зарубежными, так и с отечественными коллегами.

- Ветеринарный врач-терапевт – первый доктор, к которому стоит обращаться, если животному требуется помощь доктора. Болезни внутренних органов, влияющие на состояние всего организма, инфекционные заболевания, профилактические осмотры – все это в моей компетенции. Моя задача – работать на результат, не просто снять симптомы, а комплексно решить проблему, устранив причину заболевания. При необходимости я даю направление к узкому специалисту, а если ситуация экстренная – в течение буквально десяти минут собираю консилиум со столичными специалистами, - рассказывает Виталий Подопригора. - Думаю, любовь к животным и искреннее желание помочь каждому питомцу на высоком уровне – это самое главное в нашей работе. Я всегда говорю: не бойтесь побеспокоить меня! Приезжаю на дом даже ночью или в выходные, ведь животные как люди, только не могут рассказать о своем состоянии, и тоже мучаются.

Кстати, даже дома ветеринар сможет оказать профессиональную помощь вашему четвероногому члену семьи, а такой визит поможет вашему питомцу избежать стресса.

Адрес: ул. Перекопский городок,33 (ост. «Пединститут»,напротив клиники «Твой Доктор». Телефон :8-930-832-56-20

ИСТОЧНИК KP.RU

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