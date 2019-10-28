2019-10-28T14:26:47+03:00
Общество

«Социальному пакету» Билайн подключились более 200 000 абонентов по всей России

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В апреле 2019 года Билайн запустил продукт «Социальный пакет», объединивший в себе услуги мобильной связи и дополнительный набор специализированных решений для клиентов с особыми потребностями, в том числе клиентов с нарушениями движения, зрения и слуха.

Особенностью социального тарифа является выгодная абонентская плата, в которую включены различные специализированные опции, призванные повысить качество жизни клиентов Билайн.

Всего за 6 месяцев к социальному тарифу подключилось более 200 000 клиентов по всей России. Более 70% пользователей тарифного плана «Социальный пакет» – это новые клиенты Билайн.

Наибольшей популярностью комплексный социальный продукт пользуется у людей серебряного возраста – их доля составляет порядка 80%. Активно подключают «Социальный пакет» и другие категории населения – получающие льготы студенты, многодетные родители и люди с инвалидностью по всей России.

Параметры тарифа «Социальный пакет»

В абонентскую плату тарифного плана «Социальный пакет» включен пакет услуг мобильной связи:

· 200 минут звонков в месяц на номера всех операторов области подключения и номера Билайн Россия;

· безлимитные звонки на Билайн Россия после исчерпания пакета;

· SMS на номера всех операторов области подключения и Билайн Россия - 1000 SMS в месяц;

· пакет мобильного интернета 3 Гбайт;

· безлимитное пользование мессенджерами WhatsApp и Viber, а также другими ресурсами для обмена сообщениями.

Дополнительные возможности

Тариф «Социальный пакет» предусматривает дополнительные опции для людей с особыми потребностями. Для глухих и слабослышащих пользователей тарифа действует функция удаленного перевода на русский жестовый язык (РЖЯ).

Глухие и слабослышащие пользователи тарифа «Социальный пакет» могут воспользоваться приложением удаленного перевода на РЖЯ «Cloud Interpreter» (0+) для комфортного общения со специалистами, не обладающими навыками русского жестового языка. Например, с врачами в поликлиниках, продавцами в магазинах, водителями общественного транспорта и т.д. Первые 60 минут сурдоперевода в месяц будут предоставляться бесплатно. Интернет трафик при пользовании приложением «Cloud Interpreter» безлимитный и не расходует включенный в тариф пакет интернета.

Напомним, что для незрячих и слабовидящих абонентов уже реализовано бесплатное пользование картами Яндекс.Карты (6+) и Google Карты (6+), а в перспективе появятся и специализированные сервисы BlindSquare (6+) и Be My Eyes (18+).

Важные возможности для абонентов тарифа «Социальный пакет» предоставляет сервис «Мой Доктор» (16+). Получить консультацию дежурного терапевта или педиатра могут также родственники абонента социального тарифа. Стоимость подписки на сервис «Мой Доктор» составляет 60 рублей в месяц, в которую входят 5 консультаций с дежурным врачом, 1 консультационное заключение узкопрофильного специалиста, а также скидки от партнеров и специальные условия на проведение исследований. Первые 7 дней сервис доступен бесплатно.

В регионах абонентская плата тарифного плана «Социальный пакет» варьируется от 99 до 120 рублей в месяц в зависимости от территории подключения. Тариф доступен для подключения во всех регионах, кроме Республики Крым и города Севастополь, а также Чукотского автономного округа.

Мы постоянно улучшаем льготный тариф «Социальный». С 1 октября 2019 года в состав тарифа включена новая бесплатная услуга «Запрет платных подписок», при помощи которой баланс будет всегда под защитой от случайных подписок. Услуга ограничивает подключение платных подписок через SMS и подтверждение запроса на сайтах. Дополнительно услуга устанавливает запрет на SMS-платежи с баланса мобильного телефона.

Как подключить

Подключиться к «Социальному пакету» можно при предъявлении одного из документов: пенсионное удостоверение или справка о назначении пенсии, удостоверении инвалида или справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи (многодетной матери/многодетного отца), студенческий билет. На один документ, подтверждающий право на получение льгот, можно подключить один абонентский номер.

«Социальный пакет» доступен для подключения в магазинах Билайн по всей России.

Более подробная информации о продукте «Социальный пакет» доступна на beeline.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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