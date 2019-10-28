Дом культуры в Балакирево получил новую жизнь, а жители посёлка - новые возможности для творческой самореализации

25 октября состоялось торжественное открытие после ремонта Дома культуры «Юность» в посёлке Балакирево Александровского района. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, врио его первого заместителя Марина Чекунова, руководители структурных подразделений областной администрации, поселковой администрации, работники Дома культуры и местные жители.

«Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы культурные учреждения в маленьких городках и сёлах стали такими же красивыми, современными и комфортными для людей как центры культуры в больших городах. И сегодняшнее событие – прямое и наглядное подтверждение тем положительным переменам, которые уже начались в нашей стране», – подчеркнул Владимир Сипягин.

В прошлом году культурно-досуговое учреждение в посёлке Балакирево отметило 30-летие. За все эти годы ремонт здания не проводился. В 2018 году в ДК «Юность» по программе «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Владимирской области» были отремонтированы крыша, фасад здания, заменены оконные блоки.

В этом году ДК стал участником федерального проекта «Культура малой Родины», в рамках которого проведены масштабные ремонтные работы. На первом этаже отремонтированы фойе, гардероб и зрительный зал. В учреждении появились детская игровая и экспозиционно-выставочная зоны, в последней будет работать постоянно действующая выставка. По программе «Доступная среда» оборудован доступ в здание для маломобильных групп населения.

На втором этаже проведены работы в малом зале, отремонтированы лестничный марш между этажами, кабинет хореографии.

Закуплено звуковое и световое оборудование, в зрительном зале заменены кресла. В здании ДК полностью обновлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения.

Всего на ремонтные работы за два года из бюджетов всех уровней направлено более 24 млн рублей.

«О таком масштабном обновлении можно было только мечтать. Мы планируем внедрить новые формы работы с населением и увеличить охват детей и взрослых, которые будут заниматься в наших творческих объединениях. В красивом, современном, хорошо оборудованном Доме культуры хочется трудиться с двойной отдачей, постоянно придумывать что-то интересное, развиваться на благо жителей нашего посёлка», – отметила директор ДК Ольга Зыкунова.

В рамках торжественного открытия за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие культуры благодарственным письмом администрации Владимирской области награждены глава посёлка Балакирево Сергей Данилов и руководитель театрального коллектива «Фантазия» Дома культуры «Юность» Ольга Сатурина.

«Благодарю всех, кто вместе с администрацией Владимирской области трудился над тем, чтобы открытие обновлённого Дома культуры стало возможным: органам местного самоуправления, мастерам – строителям и отделочникам, коллективу культурного учреждения. В результате общего труда здание получило новую жизнь, а жители сельского поселения – новые возможности для творческой самореализации. И я искренне хочу, чтобы окружающая обстановка в Доме культуры дарила самые положительные эмоции, желание развиваться, творить, улучшать мир вокруг», – пожелал Губернатор.

Для справки

ДК «Юность» является центром культурной и общественной жизни посёлка Балакирево, в котором живёт около 10 тыс. человек.

В здании Дома культуры расположены: зрительный зал на 320 посадочных мест, малый зал, костюмерные комнаты, кабинеты специалистов. На первом и втором этажах размещаются 14 досуговых помещений, в которых работают 23 клубных формирования и любительских объединения. В них занимается более 370 человек. Два творческих коллектива носят звания «образцовый». На базе учреждения также действует библиотека семейного чтения.

Численность штатного персонала ДК составляет 14 человек.

В течение года в посёлке проводится 190 мероприятий для всех категорий населения.