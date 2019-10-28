Владимир Сипягин: качество жизни повысится через реализацию национальных проектов

25 октября Губернатор Владимир Сипягин побывал в Александровской районной больнице, где встретился с медицинским персоналом и ознакомился с деятельностью лечебного учреждения. В мероприятии приняли участие врио первого заместителя главы региона Марина Чекунова, врио заместителя Губернатора по внутренней политике Игорь Моховиков, руководители структурных подразделений областной администрации, главный врач районной больницы Александр Обидин.

На встрече поднимались острые вопросы регионального и местного значения: продолжения завоза мусора на свалку ТБО у деревни Машково, дальнейшей судьбы педиатрического отделения в поликлинике в Балакирево из-за отсутствия врача-педиатра, при том что в посёлке живёт 1600 детей.

Врачи рассказали главе региона об участившихся среди местных жительниц случаях отъезда на роды в Подмосковье в связи с тем, что социальный пакет там при рождении ребёнка весомее местного. С другой стороны, из-за значительного увеличения населения района в летний период за счёт московских дачников резко возрастает нагрузка на александровские медучреждения, в результате местным жителям становится труднее получать медицинскую помощь.

«Географическая близость Александровского района к Московской области лежит в корне многих проблем, осложняющих жизнь этой территории. Из-за разницы в бюджетах возникают различия и в социальных возможностях соседних районов, принадлежащих к разным областям. Отсюда – дефицит медицинских кадров во всех примыкающих к Подмосковью территориях, очереди в поликлиниках, с этим связана и мусорная проблема. Руководство области разделяет вашу тревогу за благополучие малой родины и уже сейчас делает всё возможное для комплексного решения накопившихся за долгие годы проблем. Наша цель – добиться, чтобы во Владимирской области людям было так же комфортно жить и работать, как и в самых обеспеченных регионах нашей страны. Путь к достижению этой цели проложен через реализацию национальных проектов», – отметил Владимир Сипягин.

Глава региона дал поручения руководителям структурных подразделений областной администрации внимательно изучить и выработать предложения по решению каждого вопроса, прозвучавшего на этой встрече. Так, департаменту здравоохранения поставлена задача проанализировать загруженность всех отделений Александровской районной больницы с учётом сезонных изменений потока пациентов, проработать вопрос об увеличении размера компенсационных выплат медикам за аренду жилья, а также провести ремонт дорожного покрытия в больничном городке.

Владимир Сипягин живо отреагировал на жалобу о том, что многодетным семьям Александровского района выделены земли под индивидуальную жилищную застройку в окрестностях городской свалки у деревни Машково. Запланировав детально проработать этот вопрос с руководством района, глава области подчеркнул важность благоустройства вокруг этой территории после того, как свалка будет закрыта и на ней пройдут работы по рекультивации.

По окончании встречи с медиками Владимир Сипягин посетил дневной стационар, взрослую и детскую поликлиники, пообщался с медперсоналом на рабочих местах, расспросил пациентов медучреждения о волнующих их проблемах. Особое внимание глава региона уделил тому, как реализуются здесь принципы «бережливой поликлиники» и поручил довести этот проект до логического завершения в кратчайшие сроки.

Справочно

В структуру ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» входят 5 городских учреждений (Александровская, Карабановская, Струнинская городские больницы, Александровская и Балакиревская городские поликлиники), 5 врачебных амбулаторий, 19 ФАПов и 1 передвижной ФАП. Они обслуживают более 106 тысяч жителей Александровского района.

В Александровской районной больнице работают 184 врача и 494 средних медицинских работника, 61 младший медицинский работник и 389 человек прочего персонала.