Минтранс России готов поддержать инициативы Владимира Сипягина по развитию дорожной сети Владимирской области

22 октября в рамках регионального часа в Министерстве транспорта России состоялась встреча Губернатора Владимира Сипягина с заместителем министра Иннокентием Алафиновым и его коллегами, а также заместителем руководителя Росавтодора Евгением Туриевым. В общении также принял участие директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Алексей Косилов.

На встрече обсуждался ход реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и самые актуальные для жителей вопросы развития дорожной сети.

Напомним, 16 октября в Екатеринбурге на совещании при Председателе Правительства России Дмитрии Медведеве Министр транспорта России Евгений Дитрих назвал Владимирскую область в числе лидеров по выполнению этого нацпроекта среди регионов страны.

«В 2019 году во Владимирской области в рамках национального проекта отремонтировано 47 объектов региональной и межмуниципальной дорожной сети. Выполнено работ на сумму более 914 млн рублей. Перевыполнен план, предусмотренный региональным проектом «Дорожная сеть Владимирской области», – сообщил Владимир Сипягин.

В настоящее время формируются планы на следующий год. По предварительной оценке в 2020 году будут проведены работы на 39 объектах. Финансирование на ремонт автодорог в границах Владимирской городской агломерации из федерального бюджета в 2020 году осталось неизменным – 576 млн рублей.

Владимир Сипягин заручился поддержкой Минтранса России в получении федерального финансирования для строительства Рпенского проезда во Владимире. Проектная документация уже готовится и должна быть представлена к лету 2020 года. При успешном прохождении госэкспертизы строительство этого капиталоёмкого объекта может начаться уже в следующем году.

Поддержку от федерального центра область рассчитывает получить и на проведение капитального ремонта путепроводов в Коврове и Камешково. Проект капремонта ковровского объекта должен быть готов до конца текущего года, камешковского – к лету 2020 года. Качественно выполненная проектная документация вкупе с положительным заключением госэкспертизы станет залогом получения финансирования из федерального бюджета.

Губернатор также обсудил с представителями Минтранса России и Росавтодора проблемы, связанные с длительным ремонтом федеральной трассы М-7 «Волга» на территории области. «От жителей расположенных вдоль трассы населённых пунктов и от представителей бизнеса поступает много обращений, – отметил Владимир Сипягин. – Проблемы возникают из-за ликвидации левых поворотов, съездов, примыканий, ограничения доступа к объектам сервиса и социально-значимым объектам». Глава региона попросил руководство Минтранса России дать поручение Федеральному дорожному агентству ввести в практику предварительную проработку всех планируемых изменений на автомагистралях с органами местного самоуправления, представляющими интересы жителей. В этом ключе Владимир Сипягин отдельно затронул тему капитального ремонта участка М-7 в черте областного центра.

Заместитель министра поддержал позицию Губернатора Владимирской области по этому вопросу. На 24 октября запланировано совещание по теме капремонта «Пекинки» с участием представителей Росавтодора, ГИБДД, администраций области и города Владимира.

Также на встрече обсуждались перспективы строительства в рамках проекта «Шёлковый путь» Северного обхода города Владимира. Он необходим для разгрузки от транзитного транспортного потока «Пекинки», фактически ставшей важнейшей городской транспортной артерией, уверен Владимир Сипягин. Как сообщил Иннокентий Алафинов, этот вопрос находится в проработке.

Губернатор также попросил заместителя министра инициировать реконструкцию железнодорожного вокзала во Владимире. «В настоящее время дальние от здания вокзала платформы труднодоступны для людей с ограниченными возможностями, пенсионеров, пассажиров с детьми. На одну из них ведут высокие лестницы, на другую приходится добираться по рельсам. Это не только некомфортно, но и небезопасно для людей, – подчеркнул Владимир Сипягин. – Кроме того, для нашего туристического региона удобство и внешний вид вокзала имеют особое значение: с него для многих тысяч туристов начинается знакомство с Владимирской землей, а первое впечатление очень важно».

Иннокентий Алафинов поддержал позицию главы 33-го региона. Более того, по его мнению, необходимо провести мониторинг всех железнодорожных вокзалов России на предмет их удобства и безопасности для пассажиров. От руководства железнодорожного вокзала во Владимире будут запрошены предложения по реконструкции.