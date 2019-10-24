2019-10-24T10:36:38+03:00
Общество

Во Владимирской области создаются современные условия для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями

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23 октября в Специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате №1 города Владимира состоялась презентация созданных современных условий для обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В мероприятии приняли участие представители областного департамента образования, директора учреждений образования и журналисты владимирских СМИ.

На реализацию мероприятий проекта школе-интернату №1 выделено 3,9 млн рублей, которые направлены на обновление материально-технической базы учебных кабинетов, а также швейных и слесарной мастерских. Приобретённое современное оборудование – швейные машины, гладильные системы, станки, инструменты и многое другое – поможет обеспечить полноценную подготовку учащихся коррекционной школы к последующему получению профессии.

В 2018 году в школе-интернате открыт первый ресурсный класс для детей с расстройством аутистического спектра. В рамках реализации проекта «Современная школа» приобретено современное оборудование для эффективного обучения таких детей, создана специальная ресурсная комната для психологической и физической разгрузки ребят, имеющих расстройство аутистического спектра. Комната оборудована специальными адаптированными игровыми комплексами, развивающими модулями, тактильными тренажёрами, жилетами для снятия сенсомоторного напряжения.

Для детей, имеющих тяжёлые нарушения в развитии, оборудован специальный кабинет, где они могут научиться управляться с современными бытовыми приборами, такими как стиральная машина, холодильник, посудомоечная машина, электрическая плита, а также с мелкой бытовой техникой: кухонным комбайном, миксером, утюгом, пылесосом. Закуплен кухонный гарнитур, столы и стулья. Всё это необходимо для успешной социализации учащихся и подготовки их к самостоятельной жизни.

Всего в школе учится 282 ребёнка, 122 из которых являются детьми-инвалидами. Обновление материально-технической базы школьных мастерских и создание условий обучения, сходных с производственными, обеспечит эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, будет содействовать их трудоустройству и активному включению в общественную жизнь.

Качественного психолого-педагогическое сопровождение, создание специального средового пространства позволит обеспечить развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, родителей, педагогов.

Напомним, система образования Владимирской области активно включилась в реализацию мероприятий регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», направленных на поддержку образования детей с особыми образовательными потребностями. На эти цели из федерального бюджета региону выделено 30,6 млн рублей по результатам конкурсного отбора Министерства просвещения Российской Федерации.

В 8 специальных (коррекционных) школах-интернатах нашего региона, которые стали участниками проекта в 2019 году, появились новые профили трудового обучения. Более 1600 учеников во Владимирской области с 1 сентября 2019 года получили возможность обучаться в современных условиях и на современном оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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