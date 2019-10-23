2019-10-23T11:02:11+03:00
Общество

Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах Билайн

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Билайн представляет смартфоны Xiaomi Redmi от 99 рублей в месяц в кредит. Приобрести современные смартфоны по максимально выгодной цене можно в любом из магазинов или в интернет-магазине Билайн по всей России.

В акции участвуют сразу три смартфона Xiaomi: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Приобрести их можно от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объема памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на 2 года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.

Смартфоны Xiaomi Redmi 7 серии рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдет начинающим пользователям и ориентирован в первую очередь на молодежь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 – для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащен мощной батареей емкостью 4000 mAh, поэтому его обладатели смогут дольше серфить в интернете, звонить, общаться в социальных сетях.

Более подробная информация об акции и смартфонах доступна на https://moskva.beeline.ru/shop/catalog/actions/xiaomi-redmi-ot-99-rublei-v-mesiats/.

Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.

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Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита — от 2000 до 300 000 руб., первоначальный взнос — 0 руб., переплата — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 12,50% годовых, полная стоимость кредита — 12,50% годовых. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Акция действует с 07.10.2019 по 10.11.2019 на всей территории России, кроме Республики Крым, г. Севастополь и Чукотского АО. Организатор акции — ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Xiaomi Redmi Note – Сяоми Редми Ноут.

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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