Во Владимирской области начата модернизация первичного звена здравоохранения

18 октября директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Алексей Мозалёв принял участие во всероссийском совещании, посвящённом принципам модернизации первичного звена здравоохранения, которое провела Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Модернизация первичного звена здравоохранения направлена на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, посёлках и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Министр поручила властям субъектов РФ разработать региональные программы модернизации первичного звена здравоохранения. В частности, необходимо проанализировать кадровый состав в медицинских организациях, предложить план устранения кадрового дефицита и разработать оптимальную схему размещения объектов первичного звена здравоохранения.

Кроме того, регионам поручено составить перечень медицинских объектов и учреждений, требующих капитального ремонта или реконструкции. В этот список также войдут здания, которые необходимо снести, а на их месте построить современные.

Модернизация также затронет систему оплаты труда медработников, в том числе оказывающих первичную медико-санитарную и скорую медицинскую помощь населению, с тем чтобы привлечь в первичное звено дополнительные медицинские кадры.

В ходе совещания Вероника Скворцова призвала региональных представителей органов государственной власти активизировать разъяснительную работу среди населения при реорганизации медицинских учреждений, находиться в постоянном контакте с общественностью.

Напомним, что на минувшей неделе на видеоселекторном совещании Министерства здравоохранения РФ по вопросам кадрового обеспечения, был отмечен положительный опыт кадровой работы департамента здравоохранения 33-го региона.

Как отметили на министерском уровне, опыт системы здравоохранения Владимирской области по созданию рекрутингового центра по привлечению медицинских работников в отрасль может быть внедрен и в других субъектах РФ.

Благодаря слаженной работе департамента здравоохранения, медицинских учреждений и рекрутингового центра в текущем году в региональную систему здравоохранения поступило на работу 111 врачей-молодых специалистов, в том числе 29 человек в первичное звено (20 участковых врачей-терапевтов и 9 участковых врачей-педиатров). До конца 2019 года ожидается прибытие ещё порядка 30 врачей-молодых специалистов.