2019-10-22T12:52:46+03:00
Общество

Вице-премьер Виталий Мутко поддержал инициативу Губернатора Владимира Сипягина о выделении земельных участков под строительство областной спортивной арены во Владимире

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Владимир Сипягин и Виталий МуткоВладимир Сипягин и Виталий Мутко
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Заместитель Председателя Правительства России, председатель Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, Виталий Мутко поддержал инициативу Губернатора Владимира Сипягина о передаче двух земельных участков во Владимире, находящихся в федеральной собственности, в государственную собственность Владимирской области, с тем чтобы на них в дальнейшем был построен многофункциональный Дворец спорта.

Речь идёт о почти 9 га земли (один участок площадью 4,0924 га, второй участок – 4,7737 га), примыкающих к учебному городку Владимирского государственного университета, расположенному по адресу: города Владимир, ул. Горького, д. 87. Эта площадка оптимально подходит для строительства крупнейшего в регионе спортивного объекта.

«Это будет главная областная спортивная арена, полностью соответствующая масштабу и задаче массового приобщения жителей к занятиям физкультурой и спортом. Она должна вмещать около 3500 зрителей. При такой вместимости комплекса мы сможем устраивать в нём спортивные соревнования и культурные события международного уровня. Кроме того, обширная территория вокруг спортивной арены позволит сделать её настоящей «точкой притяжения» для горожан и гостей региона. Там появятся исключительно социальные объекты – нужные и удобные для людей», – прокомментировал Владимир Сипягин планы администрации Владимирской области.

Письмо главы 33-го региона с резолюцией вице-премьера в поддержку предложения о передаче земли в областную собственность будет направлено генеральному директору «Дом.рф» Александру Плутнику.

Параллельно планы строительства во Владимире многофункциональной спортивной арены прорабатываются по поручению заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец, данному по результатам встречи с Губернатором Владимиром Сипягиным 27 ноября 2018 года. Исполнителями поручения являются министерства спорта, финансов и экономического развития РФ совместно с администрацией Владимирской области.

При дальнейшем положительном решении вопроса Правительством РФ и АО «Дом.рф» изменение собственника участков, а также разработка проектно-сметной документации для строительства объекта могут состояться до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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