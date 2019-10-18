Качество топлива на АЗС: русская рулетка во Владимирской области

16 октября 2019 года по инициативе ЦМТУ Росстандарта состоялась рабочая встреча руководителя ЦМТУ Росстандарта Марины Калинниковой с прокурором Владимирской области Игорем Пантюшиным, на которой обсуждались вопросы, связанные с качеством автомобильного топлива, реализуемого во Владимирской области.

Больше нарушений - у «независимых АЗС»

Проблема качества автомобильного топлива в настоящее время в той или иной мере весьма актуальна для всех регионов Российской Федерации, однако во Владимирской области она стоит особенно остро.

С целью предотвращения продажи некачественного топлива в 2018 году были введены так называемые «оборотные штрафы». Размер штрафа за несоответствие характеристик топлива теперь составляет 1% суммы выручки от реализации топлива за предшествующий календарный год, но не менее 500 тыс. рулей, что минимум в 5 раз превышает штраф за аналогичные нарушения по другим видам продукции.

Проверки соответствия автомобильного бензина и дизельного топлива требованиям технического регламента уполномочен проводить Росстандарт и его территориальные органы, включая ЦМТУ Росстандарта в ЦФО. Все поверки автомобильного топлива проводятся с испытаниями продукции.

Статистические данные результатов проверок, проведенных за последние несколько лет, показывают, что у крупных сетевых компаний нарушений значительно меньше, чем у так называемых «независимых АЗС», которые в основном являются субъектами малого предпринимательства. Однако, в связи с введением моратория на проведение проверок малого предпринимательства, в 2016-2019 годах проводились плановые проверки только крупных сетевых компаний, которым во Владимирской области принадлежит около 30% АЗС. Плановые проверки «независимых АЗС» в этот период не проводились. «Независимые АЗС» проверялись только в рамках внеплановых поверок на основании обращений граждан и организаций, поручений Правительства РФ и требований прокуратуры.

Во Владимирской области ситуация с топливом хуже, чем в большинстве регионов ЦФО

Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание проблеме качества автомобильного топлива, регулярно дает поручения о проведении адресных внеплановых проверок на предприятиях реализующих автомобильное топливо: 2 поручения было дано в 2018 году, и 2 поручения - в 2019 году.

Следует отметить, что ситуация с качеством топлива во Владимирской области в последние годы значительно хуже, чем в других регионах ЦФО. Неудовлетворенность населения Владимирской области качеством топлива выражается в большом количестве обращений, поступающих в ЦМТУ Росстандарта, количество которых значительно выше, чем в любом другом регионе ЦФО. Так, в 2018 году из Владимирской области в ЦМТУ Росстандарта поступило 24 % от всех обращений по качеству топлива. В 2019 году доля обращений, поступивших из Владимирской области, несколько снизилась и составила 16 % от всех обращений по топливу в ЦФО, Однако, в настоящее время по количеству поступивших обращений на качество топлива Владимирская область по прежнему значительно опережает любой другой регион ЦФО.

В 2018 году было проведено 30 проверок автомобильного топлива, нарушения по физико-химическим показателям было выявлено в 6 проверках, что составило 20% от всех проведенных проверок, при этом несоответствие топлива по физико-химическим показателям были выявлено в 60 % проверок, проведенных по обращениям на АЗС Владимирской области, в основном по превышению массовой доли серы, пагубно влияющей на окружающую среду и здоровье людей.

В 2019 году было проведено 17 проверок автомобильного топлива, нарушения по физико-химическим показателям было выявлено в 6 проверках, что составило 35% от всех проведенных проверок, при этом нарушения по физико-химическим показателям были выявлены в 40 % поверок, проведенных по обращениям. Таким образом, по результатам проверок ЦМТУ Росстандарта ситуация с качеством автомобильного топлива во Владимирской области в 2019 году по сравнению с 2018 годом практически не изменилась, по прежнему, количество проверок автомобильного топлива с нарушениями значительно выше, чем в других регионах ЦФО.

В случаях, когда обращения содержали достаточно сведений о нарушении, виновные лица привлекались к административной ответственности без проведения проверок. В основном в случаях недоведения до потребителей информации о реализуемом топливе в кассовых чеках и на топливораздаточном оборудовании. В 2018 году без поведения проверки было возбуждено 15 дел об административном правонарушении, в 2019 году – 9. Кроме того, в 2019 году возбуждено 6 дел об административных правонарушениях за нарушением условий применения ТРК при реализации суррогатного дизельного топлива (марок «ДГК», «ДТф» и иных подобных).

Прокуратура также уделяет значительное внимание контролю за качеством автомобильного топлива во Владимирской области. В 2018 году Прокуратурой Владимирской области проведены массовые проверки на АЗС, в которых инспекторы ЦМТУ Росстандарта приняли участие в качестве специалистов. В рамках данного мероприятия было проведено 45 проверок, в результате 16 (36 %) из них выявлены нарушения, не удалось провести 33 проверки, поскольку оказалось, что к моменту проверки на этих АЗС торговали топливом уже другие лица, не включенные в перечень субъектов, подлежащих проверке. Частая смена собственников и арендаторов на АЗС является основной причиной, по которой не удается провести плановые, а иногда и внеплановые проверки. По этой причине, например, в 2019 году территориальным отделом (инспекцией) по Владимирской области ЦМТУ Росстандарта не удалось провести плановые проверки в отношении 6 субъектов хозяйственной деятельности

Росстандарт работает над улучшением ситуации с качеством топлива

Росстандарт стремится решать проблему качественного топлива не только административными мерами. В целях профилактики и предупреждения правонарушений в 2018 году ЦМТУ Росстандарта провело публичное мероприятие в г. Суздаль Владимирской области, на котором обсуждались вопросы, связанные с реализацией некачественного топлива в регионе. В мероприятии приняли участие представители прокуратуры, органов исполнительной власти региона, крупных сетевых компаний и независимых АЗС. Участникам мероприятия разъяснены обязательные требования к автомобильному топливу, доведена информация о результатах государственного надзора на территории ЦФО и положении с качеством топлива во Владимирской области, о наиболее типичных нарушениях и мерах, которые необходимо предпринимать, чтобы не допускать этих нарушений.

По результатам проведенного публичного мероприятия информация о качестве автомобильного топлива во Владимирской области была направлена в Администрацию Владимирской области и в Прокуратуру Владимирской области.

ЦМТУ Росстандарта принимает также активное участие в работе Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции во Владимирской области. В 2018 году в Комиссию была направлена справка о ситуации на рынке автомобильного топлива во Владимирской области. На очередном заседании комиссии в 4 квартале 2019 года запланировано выступление заместителя руководителя ЦМТУ Росстандарта с докладом о мерах, направленных на противодействие незаконному обороту автомобильного топлива.

Принимаются и другие меры, направленные на улучшение ситуации с качеством топлива. Росстандартом России в настоящее время на территории Северо-западного федерального округа реализуется пилотный проект по внедрению и апробации системы прослеживаемости движения автомобильного топлива от изготовителя к потребителю. Данная система позволит значительно эффективнее выявлять и пресекать оборот фальсифицированного и контрафактного топлива.

Росстандартом в Правительство Российской Федерации направлено предложение дополнить «Правила продажи отдельных видов товаров» запретом продажи на АЗС через ТРК любых нефтепродуктов, не включенных в технический регламент Таможенного «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В настоящий момент проект одобрен Минпромторгом России.

Правительством Российской Федерации утверждена стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, в рамках которой предполагается значительное снижение дорожно- транспортных происшествий и количества погибших в них людей. Для успешной реализация этой стратегии необходимо исключить возможность возникновения аварийных ситуаций, вызванных использованием некачественного автомобильного топлива, поэтому проблема предотвращения оборота некачественного автомобильного топлива по-прежнему является актуальной. Некачественное топливо наносит вред окружающей среде, что в свою очередь влияет на жизнь и здоровье граждан.

Для того, чтобы справиться с проблемой наличия на рынке фальсифицированного и контрафактного топлива необходимо участие всех заинтересованных сторон: администрации региона, прокуратуры, органа государственного надзора, общественных организаций, граждан.

КОНКРЕТНО

Если вы столкнулись с реализацией некачественного топлива, проявите гражданскую позицию и сообщите об этом в территориальный отдел (инспекцию) по Владимирской области ЦМТУ Росстандарта, расположенный по адресу г. Владимир, ул. Ново-Ямская, 73. Информация о том, как правильно написать обращение и какие документы к нему следует приложить, размещена на главной странице сайта ЦМТУ Росстандарта www.cmtu.ru, также эту информация можно получить в территориальном отделе при личном посещении или по телефону (4922) 37-93-00.