Владимирка, оправданная присяжными по обвинению в убийстве мужа, может снова попасть под суд

29-летнюю Евгению Романову обвиняли в убийстве гражданского мужа, с которым она жила в своей квартире во Владимире. Мужчина, получавший небольшую пенсию по инвалидности – семь тысяч рублей, не работал, а молодая женщина трудилась формовщицей колбасных изделий. По версии следствия, в конце мая прошлого года ссора пары закончилась трагедией. Супруги выпили, поругались, и муж якобы толкнул Евгению так сильно, что она упала в прихожей, потом встала, взяла нож, трижды ударила обидчика и уснула. А раненый умер около трех часов ночи.

Сама девушка уверяла, что хотя они действительно выпили вечером, она потом ушла спать. Проснувшись утром, увидела лежащего на полу мужа и попыталась его разбудить. А когда поняла, что супруг мертв – вызвала полицию и «скорую помощь». Ее отвезли в отделение, допросили… И молодая женщина стала сначала подозреваемой, а потом обвиняемой и подсудимой. Под домашним арестом она провела почти полтора года. Дело во Фрунзенском районном суде рассматривали с участием присяжных заседателей. Об этом попросила сторона защиты, верившая в невиновность Евгении. Их насторожили моменты, которым не придало значение следствие: на руках Евгении и в квартире не нашлось крови, хотя нанесенные раны были глубокими, а орудие убийства так и не обнаружили. Смутило адвокатов и видеозапись, показанная в судебном заседании, где обвиняемая показала, как наносит удары.

- Было очевидно, что она не ориентировалась в локализации ран. Она показала два вялых удара после долгого общения со следователями, - заявила ее адвокат Ольга Канифатова.

В конце сентября присяжные вынесли оправдательный вердикт, а 26 сентября Фрунзенский районный суд оправдал Евгению Романову по предъявленному обвинению. Девушка радовалась, что кошмар закончился. Но все оказалось не так просто.

В начале октября поступила апелляционная жалоба от родственницы убитого, а на следующий день – апелляционное представление от прокуроров. Кстати, это первый случай в области, когда приговор с участием присяжных заседателей обжаловался.

- Приговор обжалован по процессуальным основаниям – по ним может быть обжалован любой приговор. Гособвинители считают, что защита злоупотребляла своим правом и воздействовала на присяжных заседателей, несмотря на неоднократные заседания суда, - рассказала старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Сейчас дело направлено во Владимирский областной суд. Если вышестоящая инстанция посчитает, что нарушения все же были – дело отправят на новое рассмотрение с другой коллегией присяжных, а оправданной один раз девушке предстоит пройти все испытания заново. Если же его оставят без изменений, дело вернется в Следственный комитет и расследование продолжится, чтобы найти настоящего убийцу.

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Жительница Владимира полтора года находилась под домашним арестом 29-летняя Евгения Романова жила с гражданским мужем в своей квартире во Владимире. Она работала формовщиком колбасных изделий, он — получал 7 тысяч за инвалидность и считал, что работа не нужна - этого хватит. В десять вечера 25 мая 2018 года пара выпивала и стала ругаться. После чего гражданский муж якобы толкнул Евгению, она упала в прихожей, а потом взяла нож и три раза ударила обидчика. Его смерть наступила в три часа ночи 26 мая. Такова примерная фабула уголовного дела, которое закончилось оправдательным приговором - большая редкость для Владимира (продолжение).