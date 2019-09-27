«На ее руках не было крови»: обвиняемую в убийстве мужа оправдали присяжные

29-летняя Евгения Романова жила с гражданским мужем в своей квартире во Владимире. Она работала формовщиком колбасных изделий, он — получал 7 тысяч за инвалидность и считал, что работа не нужна - этого хватит. В десять вечера 25 мая 2018 года пара выпивала и стала ругаться. После чего гражданский муж якобы толкнул Евгению, она упала в прихожей, а потом взяла нож и три раза ударила обидчика. Его смерть наступила в три часа ночи 26 мая. Такова примерная фабула уголовного дела, которое закончилось оправдательным приговором - большая редкость для Владимира.

«Стала подозреваемой, обвиняемой и подсудимой»

Евгения говорит, что в тот злополучный вечер они действительно выпивали, а потом она ушла спать. Когда проснулась утром, увидела лежащего на полу сожителя.

- Первой была мысль: он просто упал, так как был выпивши, и спит. Я дотронулась до него, хотела разбудить. Потом стала вызывать «скорую помощь», которая констатировала смерть, и полицию. Дальше все «завертелось»: меня увезли в отделение, допросили. Так я стала подозреваемой, обвиняемой и подсудимой. Год и 4 месяца я находилась под домашним арестом, вынуждена была уволиться с работы, - говорит Евгения Романова.

6 месяцев длилось следствие, 11 месяцев — судебное заседание. Дело рассматривал суд присяжных - об этом попросили адвокаты, которые были уверены в невиновности Евгении.

- Орудие убийства так и не было найдено. Нам представили видеозапись, где Романова на месте происшествия показала, как наносила удары. Но было очевидно, что она не ориентировалась в локализации ран. Она показала два вялых удара после долгого общения со следователями. На ее руках не было крови, а нанести три глубоких ножевых ранения на 13 сантиметров и не запачкаться кровью невозможно. В квартире также не было ни одной капли, - заявила адвокат Ольга Канифатова.

Из жизни выпало полтора года

Гособвинители и адвокаты Евгении Романовой слушают оглашение приговораФото: Валерия ПРОНИНА

Кошмар для Евгении закончился только 26 сентября.

- Суд приговорил Романову Евгению по предъявленному обвинению оправдать в связи с вынесением коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта. Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить, - огласил приговор судья.

Адвокат Рано Ткешелашвили говорит, что, если бы не присяжные, девушку могли бы лишить свободы на 15 лет.

- Это уголовное дело ни на чем не построено. А у Евгении выпало из жизни полтора года. После вступления в законную силу оправдательного приговора мы будем требовать реабилитацию и все издержки, включая моральные, - сказала Рано Ткешелашвили.

Евгения с непривычки не может поверить, что теперь ее не будет никто контролировать. В планах — восстановиться на работе. Говорит, коллеги ее уже ждут.

- Невероятное ощущение! Я не верила, что справедливость восторжествует. Это случилось благодаря моим защитникам и присяжным заседателям, которые поняли, что я не причастна к этому делу, - радуется девушка.

Отец, который был рядом на всех разбирательствах, был уверен, что его дочь — не убийца.

- Когда дочь увидела сожителя, она перепугалась. Быстрее стала звонить в «скорую». Я сразу был уверен, что она не могла убить человека. Кто знает, куда ходил ее сожитель ночью и с кем разговаривал. Ведь его штаны были найдены на улице.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уголовное дело по факту причинения смерти сожителю Евгении вновь направят в Следственный комитет России по Владимирской области, чтобы возобновить расследование и найти убийцу.