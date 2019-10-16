Губернатор поддерживает передачу муниципалитетам налоговых и неналоговых доходов на сумму около 1,1 млрд рублей в год

Губернатор Владимир Сипягин поддерживает проект изменений в закон «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», который депутаты Законодательного Собрания планируют рассмотреть на своём ближайшем заседании.

Законопроект предусматривает передачу в местные бюджеты отдельных налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в областной бюджет. Так, предлагается передавать:

– городским округам 10 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения;

– городским округам и городским поселениям 50 процентов от транспортного налога с физических лиц;

– муниципальным районам 50 процентов от транспортного налога с физических лиц, взимаемого на территориях сельских поселений;

– муниципальным районам и городским округам 100 процентов от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Также предлагается увеличить для муниципальных районов до 25 процентов единый норматив отчислений от налоговых доходов, взимаемых с применением упрощённой системы налогообложения.

В случае принятия депутатами этого закона местные бюджеты будут ежегодно дополнительно получать 375 млн рублей от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 677 млн рублей от транспортного налога и 40 млн рублей от платы за негативное воздействие на окружающую среду.