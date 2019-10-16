2019-10-16T13:01:00+03:00
Общество

Положительный опыт кадровой работы в системе здравоохранения Владимирской области отметили в Министерстве здравоохранения РФ

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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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15 октября на совещании в Министерстве здравоохранения России был отмечен положительный опыт кадровой работы департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Наш опыт по созданию рекрутингового центра по привлечению медицинских работников в отрасль может быть внедрён и в других регионах.

Во Владимирской области начал работать интернет-сайт центра привлечения кадров в медицинские учреждения medicine33.com, где размещена актуальная информация о вакансиях, условиях труда, размере заработной платы, мерах социальной поддержки медицинских работников.

Благодаря слаженной работе департамента здравоохранения, медицинских учреждений и рекрутингового центра в этом году в региональную систему здравоохранения устроилось 111 врачей-молодых специалистов, в том числе 29 человек в первичное звено (20 участковых врачей-терапевтов и 9 участковых врачей-педиатров). До конца 2019 года ожидается прибытие ещё около 30 врачей-молодых специалистов.

По итогам совещания Минздрав РФ положительно оценил работу регионального департамента здравоохранения по устранению дефицита кадров, а также качественный мониторинг укомплектованности медицинскими кадрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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