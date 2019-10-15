Владимирский филиал «Т Плюс» подарил жителям улицы Растопчина новую детскую площадку

Компания «Т Плюс» открыла новую детскую площадку на улице Растопчина во Владимире. Современный спортивно-игровой комплекс с горкой, веревочными лестницами, каруселью, качелями и песочницей построен в рамках межрегионального проекта «Территория детства с Т Плюс».

Открытие детской площадки стало настоящим праздником для жителей близлежащих домов. В мероприятии приняли участие директор Владимирского филиала «Т Плюс» Олег Грошев, представители администрации Фрунзенского района г. Владимира, управляющей компании, жилищных организаций.

«Мы не только качественно выполняем свои прямые обязанности по тепло-энергоснабжению жителей, но и стараемся сделать их жизнь максимально комфортной. Особенно, если речь о наших самых маленьких клиентах», – рассказал Олег Грошев.

Председатель комитета территориального общественного самоуправления (КТОС) №12 Фрунзенского района областного центра Владимир Волозин поблагодарил энергетиков за новую детскую площадку. И отметил, что детский городок полностью соответствует всем необходимым стандартам и параметрам безопасности

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«Большое спасибо Владимирскому филиалу за такой хороший подарок. Я считаю, что детские площадки должны быть в каждом дворе. Приятно, что компания «Т Плюс» помогает в реализации таких важных проектов. Мы надеемся, что ребята и взрослые будут бережно к ней относиться», – отметил Владимир Волозин.

Создание комфортной городской среды, условий для развития детского спорта и досуга стало доброй традицией для энергетиков «Т Плюс». В прошлом году энергохолдинг открыл две детские площадки во Владимире и одну в Юрьев-Польском, а в этом году подарит городу и области еще 6 детских площадок: пять во Владимире и одну в Юрьев-Польском. До конца месяца все они будут открыты.

Общехолдинговый проект «Территория детства с Т Плюс» реализуется компанией с 2018 года. Он предполагает создание комфортной среды для жителей во всех регионах присутствия компании.