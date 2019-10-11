Муниципальным образованиям 33-го региона выделены средства из областного бюджета на благоустройство сельских территорий
Губернатор Владимир Сипягин распределил дотации на сбалансированность местных бюджетов для стимулирования органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества через добровольные пожертвования.
В бюджеты 19 муниципальных образований Владимирской области направлено 5 млн 272 тыс. рублей – столько же, сколько собрали местные жители в виде добровольных пожертвований. Цель использования средств граждан вместе с государственной поддержкой в соотношении 50 на 50 процентов определяется самими плательщиками пожертвований. Этот порядок прописан в постановлении областной администрации от 22.03.2013 №319. Обычно за счёт существующей программы финансируются работы по благоустройству и инфраструктурному развитию территорий.
Средства из областного бюджета получат:
– Денисовское сельское поселение Гороховецкого района – в размере 153,1 тыс. рублей на мощение проезжей части в деревнях Кожино и Васильчиково, на благоустройство мест захоронения в посёлке Чулково и деревне Шубино;
– Куприяновское сельское поселение Гороховецкого района – в размере 879 тыс. рублей на мощение проезжей части в Галицы и деревнях Семёновка, Груздево, Мокеево и Купля, на благоустройство детской площадки в посёлке Галицы;
– Гусь-Хрустальный район – в размере 11 тыс. рублей на ремонт автодороги в посёлке Золотково;
– посёлок Уршельский – в размере 94,55 тыс. рублей на создание зелёных насаждений, содержание контейнерных площадок и установку малых архитектурных форм;
– Демидовское сельское поселение Гусь-Хрустального района – в размере 60 тыс. рублей на строительство малых архитектурных форм в деревне Овинцы;
– Камешковский район – в размере 2 млн 524,9 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной документации для газификации деревень Карякино и Нестерково;
– Второвское сельское поселение Камешковского района – в размере 151 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в посёлке Мирный и деревне Берково, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Берково;
– Пенкинское сельское поселение Камешковского района – в размере 33,7 тыс. рублей на установку малых архитектурных форм в деревне Андрейцево и создание зелёных насаждений в деревне Пирогово;
– Сергеихинское сельское поселение Камешковского района – в размере 36,8 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Сергеиха и ремонт шахтного колодца в посёлке им. Артёма;
– Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района – в размере 50 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Огибка;
– Флорищинское сельское поселение Кольчугинского района – в размере 56 тыс. рублей на благоустройство водоёма в селе Флорищи;
– Денятинское сельское поселение Меленковского района – в размере 18 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Бойцево;
– Ляховское сельское поселение Меленковского района – в размере 277,2 тыс. рублей на установку мемориального комплекса в деревне Домнино;
– Малышевское сельское поселение Селивановского района – в размере 34 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Переложниково;
– Асерховское сельское поселение Собинского района – в размере 60,5 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревне Зубово;
– Березниковское сельское поселение Собинского района – в размере 25,245 тыс. рублей на благоустройство водоёма в деревне Нерожино;
– Толпуховское сельское поселение Собинского района – в размере 191 тыс. рублей на приобретение малых архитектурных форм для деревни Подвязье, мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Монаково и Подвязье;
– Суздальский район – в размере 350 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации для газификации села Богослово;
– Павловское сельское поселение Суздальского района – в размере 266,6 тыс. рублей на приобретение и установку малых архитектурных форм в сёлах Сеславское и Мордыш.
ИСТОЧНИК KP.RU