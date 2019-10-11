На начало октября Владимирская область вошла в топ-5 по кассовому исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

9 октября Губернатор Владимир Сипягин провёл очередное заседание президиума Наблюдательного Совета по проектному управлению. В мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Вячеслав Кузин, врио первых заместителей главы региона Максим Брусенцов и Марина Чекунова, врио заместителей Губернатора Игорь Моховиков, Александр Байер и Аркадий Боцан-Харченко, руководители департаментов и комитетов администрации Владимирской области.

В центре обсуждения были вопросы реализации региональных проектов за 9 месяцев этого года. Губернатор детально изучил показатели по каждому из проектов, входящих в нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «Жильё и городская среда», «Культура», «Образование», «Демография» и «Здравоохранение».

Участники заседания «сверили часы» – оценили промежуточные итоги достижения плановых показателей.

Наш регион – в пятёрке лидеров по кассовому исполнению финансирования нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день оно составляет 97 процентов. Все контрольные точки достигнуты в установленные сроки.

Губернатор поручил комитету по промышленной политике, науке и импортозамещению провести анализ уровня производительности труда на предприятиях региона – участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Нужно не только достичь целевых показателей с максимальной эффективностью, но и видеть реализацию национальных проектов в динамике», – отметил Владимир Сипягин.

Стабильно хорошие показатели демонстрируются при выполнении нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: по всем проектам кассовое исполнение составляет 98,5 процентов. Пока отмечается некоторое проседание в части популяризации предпринимательства среди населения. Директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг Тимур Рамазанов заверил главу региона: до конца года будет проведена серия семинаров и других обучающих мероприятий, и результативность работы в этом направлении заметно подрастёт. Кроме того, департамент обещал в ближайшее время подтянуть показатели исполнения программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в монотерриториях – в Ставрово и Курлово. На это направлено 5,2 млн рублей.

.Фото: Администрация Владимирской области

Указанный национальный проект затрагивает и развитие агропрома в части создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации. В IV квартале этого года планируется создать более 20 рабочих мест, что соответствует целевому показателю, – рапортовал департамент сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, решаются вопросы обеспечения финансирования регионального Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации, созданного на базе Владимирского аграрного колледжа в Новоалександрово.

Ввиду объективных экономических причин волнообразно ведут себя показатели объёма экспорта несырьевых товаров. Динамика отслеживается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Несмотря на то, что во Владимирской области в 2019 году финансирование по проектам не предусмотрено, Губернатор поставил задачу курирующим эту сферу подразделениям усилить работу с экспортёрами – как с действующими, так и с потенциальными.

Нацпроект «Жильё и городская среда» призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

На сегодняшний день введено 485 тыс. кв. метров жилья, что составляет 63 процента от планов на этот год. Показатель ввода жилья, построенного населением, выполнен на 89 процентов. Основной объём многоквартирных домов традиционно будет введён в IV квартале. И.о. директора департамента строительства и архитектуры Надежда Долинская сообщила, что в Минстрой направлены предложения по корректировке показателей федерального проекта «Жильё» по Владимирской области.

В целом, реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» идёт по графику.

«Очень важно успеть в срок, но не менее важно и качество производимых работ. Требую контролировать это на всех уровнях», – обратился к участникам совещания Владимир Сипягин.

На сегодняшний день у руководства региона не вызывает опасений исполнение национального проекта «Экология». В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» планируется завершение работ по расчистке реки Унжи в черте Меленок. Срок окончания работ – 2021 год. Сумма расходов, запланированная в 2019 году с учётом услуг строительного контроля и авторского надзора, составляет 7,07 млн рублей. Заключены контракты на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации реки Серой в черте Александрова на общую сумму 27 млн 142 тыс. рублей.

В этом году в рамках проекта «Чистая вода» планируется провести реконструкцию городского водозабора производительностью 200 кубометров в час в Меленках. В планах на 2020 год – модернизация систем водоснабжения в Юрьев-Польском и Гусь-Хрустальном районах. Губернатор поручил департаменту ЖКХ провести анализ качества водопроводной воды во всех территориях региона.

Владимир Сипягин констатировал, что не все главы органов местного самоуправления активно включаются в эту работу, хотя следовало бы: «Пусть местные жители, избиратели, средства массовой информации напоминают и спрашивают с руководителей на местах: почему муниципалитет не разрабатывает проект для включения в эту важнейшую программу? Чистая вода – это одно из главных условий качественной жизнедеятельности. И в рамках нацпроекта у нас есть колоссальные возможности, которые упускать нельзя ни в коем случае!»