Губернаторский дневник «Комсомолки» - шанс для отличников встретиться с Владимиром Сипягиным!
Губернатор Владимир Сипягин с участниками акции "Губернаторский дневник-2019"Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Традиционная акция «КП»-Владимир» для школьников, которые любят учебу! Каждый месяц в еженедельнике «КП» публикуется бланк, куда надо вписать все свои пятерки за месяц и прислать в редакцию. Школьники, получившие больше всех пятерок, получат по итогам месяца подарки, а в конце учебного года попадут на чаепитие с губернатором. Подробности акции - в еженедельнике «КП».
Акция проводится при поддержке администрации Владимирской области, департамента образования и партнеров.
ПАРТНЕР ОКТЯБРЯ
КОМПАНИЯ FOLIE - производитель упаковочных материалов
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ИСТОЧНИК KP.RU