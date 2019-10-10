Все 97 участников конкурса «Самая красивая деревня» получили денежные призы

В среду во Владимире наградили победителей и участников конкурса «Самая красивая деревня во Владимирской области». В этом году в пятом по счету «конкурсе красоты» среди деревень рекордное количество участников - 97. Председатель конкурсной комиссии Вячеслав Картухин рассказал, что в этом году было очень сложно выбрать лучших.

- У конкурса уже совершено иной уровень. Ведь многие участвуют третий, а некоторые и пятый раз. Вы знаете, как преобразились их села - не узнать просто. Окончательное решение принималось очень нелегко. Мы даже выезжали еще раз полным составом с членами жюри в те населенные пункты, которые претендовали на высокие места.

Село Усолье Камешковского района

Поощрительные деньги - всем

Выбрать нужно было обладателя Гран-при, который получит 150 тысяч рублей, а также определить призовые места в трех категориях: до 150 человек, от 150 до 1000 человек, от 1000 до 3000 человек. Первые места оценивались в 80 тысяч рублей, вторые - в 50 тысяч, третьи — в 30 тысяч. Лучшие в номинациях могли рассчитывать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Но в итоге в этом году денежные призы получили все участники конкурса.

- Так как год юбилейный, у нас очень много спонсоров в этом году, поэтому решено было наградить всех участников. Мы всех поощрим денежными призами: от 2 тысяч и выше, - рассказал Вячеслав Картухин.

Село Усолье Камешковского района

В торжественной атмосфере награждать начали участников конкурса, которые не получили призовых мест и номинаций. Они получали дипломы и денежные конверты. Наталья Чаврина — коренная жительница из села Новобусино Кольчугинского района рада и такому знаку внимания.

- Мы участвовали в конкурсе первый раз. У нас замечательный деревянный храм, которому уже 120 лет, и вот в этом году у нас появился батюшка свой. У нас замечательный обелиск. Очень красивая школа. Есть свое кафе, Дом культуры и даже свой ансамбль «Надежда». Мы не получили призового места и номинации, но нам подарили сертификат на 2 тысячи рублей. На эти деньги мы отремонтируем обелиск — штукатурка посыпалась. Мы и этому рады. Но в следующем году все равно участвовать будем, - рассказала Наталья.

А вот жители села Ликино Судогодского района расстроились. Они уже в четвертый раз получили номинацию, а рассчитывали минимум на третье призовое место.

Наталья Чаврина из села Новобусино Кольчугинского района получила поощрительный денежный приз

- Мы получили 10 тысяч рублей. Потратим на развитие клуба. Мы его отремонтировали, и теперь нам не хватает гардероба для костюмов, поэтому мы будем делать шкаф. Но думаю,что больше не будем участвовать. Я буду помогать селам, которые рядом находятся. Может им удастся выиграть, - рассказала заведующая ликинским сельским клубом Елена Обрубова.

Гран-при уехал в село с 50 жителями

Обладателем Гран-при стало село Усолье Камешковского района. В нем проживает меньше 50 человек. Кстати, в прошлом году главный приз конкурса достался тоже представителю Камешковского района - деревне Берково. Местные жители даже растерялись, когда их пригласили для награждения.

- Мы даже подарков с собой не привезли. Не ожидали,что победим, но нам так приятно, - поделилась староста села Усолье Нина Герасимова.

Село участвовало в конкурсе три года подряд, начиная с 2015-го. В 2018 решили сделать перерыв. В 2019-ом снова подали заявку — и победили.

Жители села Ликино снова стали обладателями номинации, а ждали призовое место

- Если прошлые годы все-таки больше актив села занимался подготовкой к конкурсу, то в этом году сейчас люди подключились. Мы буквально в этом году открыли «Музей Валенка». И он единственный во Владимирской области. И к нам многие приезжают, и когда я говорю взрослым, что это экскурсия для детей, взрослые отвечают, что это и для них очень познавательно. Оказывается, городские жители не представляют, что значит изготовить валенок, - рассказала староста Нина Герасимова.

На что потратят 150 тысяч рублей, в Усолье будет решать совет села. Нужны тренажеры для спортивной площадки, музыкальный центр для проведения праздников или музыкальные инструменты.

Организаторы конкурса ставят перед собой глобальные задачи. Во-первых, участников должно стать еще больше. Как минимум, 90 процентов деревень Владимирской области должны быть вовлечены в это состязание. Хотелось бы, чтобы и другие регионы проводили у себя такой конкурс. Пока только нашу традицию переняли в Ивановской области и Башкортостане.

Деревня Новобусино Кольчугинского района

КОНКРЕТНО

Самые красивые деревни Владимирской области

Населенные пункты до 150 человек

1. д.Слукино, Гороховецкий район

2. д.Фролиха, Собинский район

3. с.Лыково, Юрьев-Польский район и д.Новоселка Кольчугинский район

Населенные пункты от 150 до 1000 человек

1. д.Буторлино, Вязниковский район

2. с.Павловское, Ковровский район

3. п.Тасинский, Гусь-Хрустальный район и с.Кутуково, Суздальский район

Населенный пункты от 1000 до 3000 человек

1. с.Черкутино, Собинский район

2. с.Ляхи, Меленковский район

3. п.Муромцево, Судогодский район и с.Павловское,Суздальский район