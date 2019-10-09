Подана заявка на включение строительства инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы в федеральную адресную инвестиционную программу

8 октября в рамках единого информационного дня, посвящённого реализации национальных проектов во Владимирской области, Губернатор Владимир Сипягин вместе с представителями СМИ региона посетили место будущего строительства нового корпуса областной детской клинической больницы во Владимире.

Напомним, с просьбой поддержать этот важный для области проект на федеральном уровне Владимир Сипягин практически сразу после вступления в должность Губернатора обратился к Президенту России Владимиру Путину.

Проект расширения ОДКБ уже готов. Проектно-сметная документация на строительство инфекционного корпуса разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. Департамент здравоохранения направил заявку на включение строительства инфекционного корпуса Областной детской клинической больницы в федеральную адресную инвестиционную программу.

Новый 7-этажный корпус предполагается разместить на месте сквера в северо-восточной части территории больницы, вдоль улицы Добросельской. «Это будет стационар на 120 коек с блоком интенсивной терапии, игровыми и гигиеническими комнатами. Ориентировочная стоимость инфекционного корпуса составляет 1,5 млрд рублей. При федеральной поддержке мы рассчитываем начать его реализацию в 2020 – 2021 годах», – сообщил Владимир Сипягин.

Ожидается, что проект будет реализован на средства федерального и областного бюджетов в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение».

Необходимость в строительстве инфекционного корпуса назрела уже давно. Сейчас в Областной детской клинической больнице функционируют всего 9 инфекционных боксов, а 45 инфекционных коек на базе владимирской городской больницы № 2 требуют модернизации по предписанию Росздравнадзора.

«Во-первых, этого мало: обеспеченность на 10 тысяч детского населения должна быть на уровне 19 коек, а в нашем регионе этот показатель – 13 коек. Во-вторых, далеко не все существующие помещения соответствуют современным требованиям», – сказал заместитель директора департамента здравоохранения Анатолий Уколов.

Новое полноценное инфекционное отделение для лечения детей с инфекционными заболеваниями полностью закроет потребность региона в таком виде медпомощи.