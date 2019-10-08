2019-10-08T17:23:28+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области подписал закон о "детях войны"

Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

Губернатор Владимир Сипягин подписал региональный закон «О мерах социальной поддержки лиц, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет («Дети войны»)».

Согласно новому закону, граждане из этой категории имеют право на получение бесплатной юридической помощи, компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25 процентов (распространяется на тех граждан, которые не имеют других льгот), а также право посещать социальные, медицинские и культурные учреждения вне очереди.

Кроме того, ещё до принятия этого закона – в июне текущего года Губернатором было принято решение, что «дети войны» получат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне единовременную денежную выплату в размере 1000 рублей.

С октября 2018 года гражданам из этой категории предоставлено право на льготный проезд на маршрутах регулярных перевозок городским транспортом (кроме такси) в границах населённого пункта и автотранспортом общего пользования (также кроме такси) по пригородным муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Отметим, в настоящее время во Владимирской области проживает около 100 тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года. Из них мерами поддержки по различным основаниям уже пользуется более 91 тысячи человек. Среди них: участники Великой Отечественной войны, в том числе и несовершеннолетние, участвовавшие в деятельности партизанских отрядов; инвалиды войны и инвалиды общего заболевания; ветераны труда и воинской службы; ветераны боевых действий; члены семьи инвалидов войны и участников боевых действий; труженики тыла; малолетние узники; реабилитированные репрессированные граждане; жители блокадного Ленинграда; лица, имеющие длительный стаж работы; граждане, пострадавшие от воздействия радиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Суздальском районе у многодетной семьи сгорел дом: о пожаре поздно сообщили спасателям
Собинское лесничество заставили убирать мусор
В Юрьев-Польском районе жители разобрали зерносушилку и сдали ее элементы в металлолом
Житель Радужного дважды ограбил одну и ту же квартиру
В Муроме владелец квадрокоптера окажется в суде
Рпенский проезд во Владимире начнут строить весной 2020 года
Бывший директор покровского завода биопрепаратов признан виновным в сокрытии 10 миллионов рублей
Владимирцы смогут услышать музыку эпохи Екатерины II
Национальный парк "Мещера" получит деньги на развитие экотуризма
Прокуратура нашла незарегистрированное предприятие, задымляющее юго-запад Владимира
Владимирец заработал 5 миллионов рублей, помогая предпринимателям скрывать доходы
Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ
Владимирская гимнастка выиграла крупнейшие российские соревнования
Во Владимире пенсионеров бесплатно научат финансовой грамотности