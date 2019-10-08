2019-10-08T10:46:13+03:00
Общество

Владимирская область может одной из первых войти в проект "Тетра" по комплексному развитию традиционных народных промыслов

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СуздальСуздальФото: Михаил ФРОЛОВ
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5 октября в Суздале прошёл межрегиональный праздник «День ремесленника». В его рамках состоялось совещание на тему «Сохраняя традиции: поддержка и развитие народных художественных промыслов», которое провёл Губернатор Владимир Сипягин. В мероприятии приняли участие представитель Министерства промышленности и торговли РФ Лилия Нургатина, руководители департаментов администрации Владимирской области, член Совета Федерации Александр Пронюшкин, председатель правления Ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

На заседании были затронуты вопросы сохранения и развития народных художественных промыслов. Лилия Нургатина отметила, что регионы ЦФО являются основными хранителями народных промыслов. Почти 30 мест традиционного бытования находится во Владимирской области. У нашего региона есть все шансы войти в разработанную Минпромторгом программу «Тетра», которая предусматривает комплексное развитие территорий бытования традиционных промыслов через все механизмы государственной поддержки. Основанная задача проекта –поддержать конкретное предприятие, сохраняющее народные традиции. В программу могут быть включены предприятия Мстёры и Гусь-Хрустального.

Геннадий Дрожжин предложил включить в образовательные программы школ и детских садов предметы об изучении местных и российских промыслов. По мнению руководителя Ассоциации «Народные художественные промыслы России», это повысит не только патриотизм, но узнаваемость традиционных промыслов.

Кроме того, на совещании было отмечено, что в нашей области созданы комфортные условия для получения поддержки предпринимателям, которые работают не меньше 10 лет. Налог для таких предприятий снижен на 5 процентов, в моногородах он не превышает 3,5 процента. Владимир Сипягин поставил задачу изучить вопрос по снижению ставки и в других небольших населённых пунктах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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